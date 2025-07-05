Відмінили 170 рейсів, а пасажири заблоковані в літаках: у аеропортах РФ колапс

Мер Москви звітує про збиття "невідомих" дронів.

https://glavred.net/world/otmenili-170-reysov-a-passazhiry-zablokirovany-v-samoletah-v-aeroportah-rf-kollaps-10679027.html Посилання скопійоване

У аеропортах Росії хаос / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

В аеропортах РФ повний хаос

Місцева влада попереджає про загрозу нових ударів дронами

У російських аеропортах виник колапс. Причина - загроза нових атак дронами. Тільки в Москві та Пітері скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За даними Baza, одна з найскладніших ситуацій у підмосковному аеропорту "Шереметьєво". Там було затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано. Через це утворилася тіснява. Люди вимушені сидіти та лежати на підлозі, бо в кафе та бізнес-зонах місць вже немає.

відео дня

Також "пощастило" пасажирам, які прибули, їх не випускають із салонів літаків. За словами деяких із них, вони перебувають там уже понад чотири години.

Не краща ситуація в аеропорті "Пулково". Там було скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 перенесено.

Також затримки і скасування рейсів зафіксовано і в інших аеропортах Москви, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін традиційно відзвітував про два нібито збиті безпілотники, які летіли на столицю країни-агресора.

Хаос в аеропортах Росії - дивіться відео:

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, колапс в аеропортах Росії виник вдруге за добу. Зокрема, у ніч на 5 липня країну-агресор атакували дрони. Внаслідок цього подекуди виникли пожежі та перебої зі зв'язком.

Вдень 4 липня, у місті Шебекіно Бєлгородської області після атаки безпілотних літальних апаратів загорілося хімічне підприємство.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 4 липня, в Московській і Ростовській областях було атаковано об'єкти, серед яких Азовський оптико-механічний завод.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред