Відмінили 170 рейсів, а пасажири заблоковані в літаках: у аеропортах РФ колапс

Коротко:
- В аеропортах РФ повний хаос
- Місцева влада попереджає про загрозу нових ударів дронами
У російських аеропортах виник колапс. Причина - загроза нових атак дронами. Тільки в Москві та Пітері скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
За даними Baza, одна з найскладніших ситуацій у підмосковному аеропорту "Шереметьєво". Там було затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано. Через це утворилася тіснява. Люди вимушені сидіти та лежати на підлозі, бо в кафе та бізнес-зонах місць вже немає.
Також "пощастило" пасажирам, які прибули, їх не випускають із салонів літаків. За словами деяких із них, вони перебувають там уже понад чотири години.
Не краща ситуація в аеропорті "Пулково". Там було скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 перенесено.
Також затримки і скасування рейсів зафіксовано і в інших аеропортах Москви, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст.
Тим часом мер Москви Сергій Собянін традиційно відзвітував про два нібито збиті безпілотники, які летіли на столицю країни-агресора.
Хаос в аеропортах Росії - дивіться відео:
Атаки дронів на Росію - останні новини
Як писав Главред, колапс в аеропортах Росії виник вдруге за добу. Зокрема, у ніч на 5 липня країну-агресор атакували дрони. Внаслідок цього подекуди виникли пожежі та перебої зі зв'язком.
Вдень 4 липня, у місті Шебекіно Бєлгородської області після атаки безпілотних літальних апаратів загорілося хімічне підприємство.
Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 4 липня, в Московській і Ростовській областях було атаковано об'єкти, серед яких Азовський оптико-механічний завод.
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