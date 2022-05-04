Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті, організованому газетою The Wall Street Journal заявив, що Росія повинна повернутися до кордонів до 24 лютого.

Зеленський назвав відновлення територіальної цілісності країни головним завданням української влади. Крім того, він заявив, що Україні необхідно повернути Крим.

На його думку, Росія також повинна займатися відновленням України.

"Говорячи про відновлення України і про те, хто повинен цим зайнятися, я вважаю, що Росія повинна", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна "бореться за всю Європу".

"У цьому сенсі я переконаний, що вся Європа повинна зрозуміти це і допомогти у відновленні нашої країни, нашої промисловості, а також, звичайно, прийти на наш ринок", - продовжив Зеленський.

При цьому український лідер стверджував, що "Росія повинна виплатити Україні репарації".

"Ми чітко розуміємо це", - вказав він, підкресливши, що Київ "отримує відповідні сигнали з боку західних країн".

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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