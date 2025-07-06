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Удар по флоту РФ: у Новоросійську гриміли потужні вибухи після атаки БпЛА

Олексій Тесля
6 липня 2025, 10:46
322
Протягом кількох годин у місті лунала повітряна тривога, працювала система ППО.
Скріншот
Новоросійськ атакували дрони / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

  • На Новоросійськ було здійснено комбіновану атаку
  • З'явилося відео з морським безпілотником, охопленим вогнем

У ніч і вранці 6 липня на Новоросійськ (Краснодарський край) було здійснено комбіновану атаку з використанням як морських, так і повітряних безпілотників. Протягом кількох годин у місті лунала повітряна тривога, працювала система протиповітряної оборони, чулася стрілянина.

Astra з посиланням на повідомлення місцевої влади пише про тимчасове перекриття руху і заборону на відвідування набережної в районі між вулицями Ісаєва та Суворовською. О 6:33 ранку тривогу було скасовано, і загрози з боку безпілотників більше не фіксували.

відео дня
Удар по флоту РФ: у Новоросійську гриміли потужні вибухи після атаки БпЛА
/ Главред

"Морські дрони атакували флот у Новоросійську", - йдеться в повідомленні.

Про масштаби пошкоджень або постраждалих поки не повідомляють. В інтернеті з'явилося відео з морським безпілотником, охопленим вогнем, який, за твердженнями, був знищений під час відбиття атаки.

Міноборони РФ повідомило про знищення за ніч 120 дронів, але в їхньому офіційному переліку атакованих регіонів Краснодарський край не фігурує.

Дивіться відео - Новоросійськ атакували дрони:

Скріншот
/ Скріншот

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Як писав Главред, безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

В окупованому Криму раніше прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

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Атаки на Чорноморський флот РФ

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

Глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

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Новоросійськ війна Росії та України атака дронів
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