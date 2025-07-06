Удар по флоту РФ: у Новоросійську гриміли потужні вибухи після атаки БпЛА

Протягом кількох годин у місті лунала повітряна тривога, працювала система ППО.

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Новоросійськ атакували дрони / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

На Новоросійськ було здійснено комбіновану атаку

З'явилося відео з морським безпілотником, охопленим вогнем

У ніч і вранці 6 липня на Новоросійськ (Краснодарський край) було здійснено комбіновану атаку з використанням як морських, так і повітряних безпілотників. Протягом кількох годин у місті лунала повітряна тривога, працювала система протиповітряної оборони, чулася стрілянина.

Astra з посиланням на повідомлення місцевої влади пише про тимчасове перекриття руху і заборону на відвідування набережної в районі між вулицями Ісаєва та Суворовською. О 6:33 ранку тривогу було скасовано, і загрози з боку безпілотників більше не фіксували.

відео дня

/ Главред

"Морські дрони атакували флот у Новоросійську", - йдеться в повідомленні.

Про масштаби пошкоджень або постраждалих поки не повідомляють. В інтернеті з'явилося відео з морським безпілотником, охопленим вогнем, який, за твердженнями, був знищений під час відбиття атаки.

Міноборони РФ повідомило про знищення за ніч 120 дронів, але в їхньому офіційному переліку атакованих регіонів Краснодарський край не фігурує.

Дивіться відео - Новоросійськ атакували дрони:

/ Скріншот

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Як писав Главред, безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

В окупованому Криму раніше прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

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