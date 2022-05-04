Кошовий розповів, про що спілкувався із Зеленським на Банковій і в якому стані президент

Кошовий і Зеленський / скріншот

Актор 95 кварталу Євген Кошовий зізнався, що намагається підтримувати зв'язок зі своїм другом, колишнім начальником і нинішнім президентом України Володимиром Зеленським.

Як розповів Кошовий, він під час війни провідував главу держави в його офісі на Банковій. За словами артиста, там всі "чітко працюють на те, щоб перемога була якомога швидше".

В інтерв'ю для програми ЖВЛ гуморист зізнався, що Зеленський "менеджер країни", який продовжує вирішувати не тільки невідкладні проблеми, а й ті, що стали передумовами повномасштабної війни.

"Ми спілкуємося звичайно. Ми списуємося. Приходили до нього разочок. Спілкувалися з ним. Все нормально. Там все чітко. Голова на місці, всі чітко працюють на те, щоб перемога була якомога швидше. Але вони бачать, що орки як множаться... Але ЗСУ і Нацгвардія дають їм про*ратися... Без цих хлопців нічого не було б", - прокоментував актор.

Кошовий відповів на питання, що цікавить багатьох: "Чи вдається президенту хоч іноді поспати?".

"Я у нього запитував: "Ти спиш?" Він каже: "Звичайно сплю". Просто знаючи Володимира Олександровича ще з акторської кар'єри, ми майже 20 років знайомі, він і в мирне життя, коли ми працювали, спав 4-5 годин. Тому, думаю зараз для нього 20 хвилин, як Штірлец, і все. Головне, щоб їв і був в шапці. І в броні", – розповів Євген.

Артист додав, що Володимир Зеленський з 2014 року допомагав українським воїнам, їздив на схід країни, підтримував захисників, проте робив це не напоказ.

"До всього звикаєш. На жаль, і до поганого теж. Але там зараз сидить менеджер країни, який зараз знаходиться в ситуації повномасштабного вторгнення і 8 років воює з "рашкою". Він вирішує якісь проблеми, які до цього не були вирішені. Не знаю, можна так говорити чи ні, але коли він прийшов у президентство, там було дуже багато всього... Ми з 2014 року їздили на фронт, підтримували хлопців, відправляли гроші", – поділився Кошовий.

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