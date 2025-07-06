РФ вдарила десятками дронів і ракет: у ЗСУ розкрили локації вибухів і прильотів

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- Знешкоджено 117 зі 157-ти ударних безпілотників РФ
- Противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300
Сили оборони знешкодили 117 зі 157-ти ударних безпілотників, якими РФ атакувала Україну вночі.
"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни", - повідомляють Повітряні сили Збройних сил.
З них - 98 збито вогневими засобами ураження, 19 локально втрачено/пригнічено засобами РЕБ Сил оборони.
Крім того, в ніч на 6 липня (з 20.30 5 липня) противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 з Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Шаталове, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ Криму.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника в 19 локаціях, а також падіння збитих - на 2 локаціях.
Повітряна атака триває, нові групи ударних безпілотників зайшли з північного напрямку.
Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Київщині, Харкову, Миколаєву та Запорізькій області. У регіонах фіксувалися пожежі та руйнування, постраждали люди.
Як повідомляв Главред, раніше ворожі сили вдарили БПЛА по Полтаві. У Сухопутних силах ЗСУ заявили про загиблих і поранених. Фіксувалася пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК і СП.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакували Київ десятками дронів і ракетами. Наслідки фіксувалися в понад 13 районах столиці. Були пожежі, у місті стояв дим.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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