Педофіл, двірник і прибиральниця: у Зеленського висміяли нову "владу" окупантів

Серед нових "керівників", яких призначили рашисти, є як двірники, так і прибиральниці, нагадав Михайло Подоляк.
Призначений окупаційними військами РФ новий "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію.
Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Він також нагадав про те, що серед нових "керівників", яких призначили рашисти, є як двірники, так і прибиральниці.
"Заступником мера" призначили двірника. "Керівником" РАЦСу - прибиральницю. Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є "русский мир", - зазначив він.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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