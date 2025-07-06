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Мобілізація і воєнний стан в Україні: нардеп зробив заяву

Андрій Ганчук
6 липня 2025, 10:42
1917
Верховна Рада вже наступного тижня розгляне ключові питання щодо воєнного стану та мобілізації.
Зеленський, мобілізація
Зеленський внесе в Раду законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації до 5 листопада - нардеп / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Главред

Головне:

  • Рада розгляне продовження воєнного стану та мобілізації наступного тижня
  • Зеленський внесе відповідні законопроєкти
  • Воєнний стан і мобілізацію планують продовжити до 5 листопада

Президент України Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроєкти для продовження воєнного стану та мобілізації. Воєнний стан мають продовжити ще на 90 днів - до 5 листопада поточного року. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що Рада вже наступного тижня має розглянути питання продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

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Нардеп нагадав, що це буде вже 16-те голосування щодо воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабної війни з Росією. Воєнний стан мають продовжити на 90 днів: із 7 серпня до 5 листопада 2025 року.

"Точніше: спочатку РНБО ухвалить відповідні укази, потім Президент внесе їх як законопроєкти, а вже потім Рада їх підтримає", - пояснив Железняк.

Мобілізація і воєнний стан в Україні: нардеп зробив заяву
Коротко про закон щодо мобілізації / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, вночі 6 липня Росія дронами і ракетами завдала удару по Україні. Ворог атакував Київську область, Харків, Запоріжжя та область, Миколаїв та інші міста. На місці прильотів фіксувалися пожежі. Постраждали люди.

Росія застосувала 157 дронів, сили ППО знешкодили 117 із них, розповіли в Повітряних силах. Також ворог вдарив чотирма ракетами С-300.

Окупанти, ймовірно, найближчим часом спробують оточити ЗСУ в Покровську та обійти із заходу українські позиції, припустили аналітики Інституту вивчення війни. Також відомо, що ворог атакує і на північний схід від Покровська, намагаючись перерізати логістику Сил оборони в районі Мирнограда і самого Покровська.

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Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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