'Не можемо собі дозволити': у Раді зробили заяву про середню пенсію в Україні

Коротко:
- У держави є кошти, щоб платити мінімальну пенсію на рівні 4 тис. грн
- Середня пенсія має бути приблизно 12-13 тис. грн, але держава платити її не може
- Прожитковий мінімум - 2900 грн, але в реальності втричі більший
Середня пенсія в Україні має становити близько 12-13 тисяч гривень, проте держава не може дозволити собі такі виплати. Справжній прожитковий мінімум утричі більший, ніж закладені в бюджеті 2900 грн, на які не можна прожити. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
В ефірі Новини Live він розповів про те, що мінімальна пенсія в країні має становити 4 тисячі грн. Таку суму держава може виплачувати. Але середню пенсію, яка мала б бути приблизно 12-13 тис. грн, держава платити не може.
"Я вважаю, що мінімальною має бути пенсія в розмірі 4 тисяч гривень сьогодні. Якщо говорити про пенсію середню, вона має бути десь у районі 12-13 тисяч. Ми не можемо цього собі дозволити - я говорю зараз про середню пенсію. Мінімальну - можемо, для цього є резерви. Ми повинні чесно почати говорити з людьми про соціальні стандарти - це очевидні речі", - сказав Гетманцев.
Дивіться відео, в якому Гетьманцев зробив заяву про пенсії:
Також він додав, що реальний прожитковий мінімум набагато вищий за ту суму, яка прописана в бюджеті.
"Ну, наприклад, у нас є таке поняття, як прожитковий мінімум. Він зараз становить майже 3 000 грн, 2 900 з чимось у бюджеті. Це така категорія, яка взагалі є абстрактною. Її можна так назвати, тому що не можна прожити на на 2900.
Реальний прожитковий мінімум натомість більш ніж у 3 рази вищий, проте він теж не покриває потреб людини. Гетманцев також додав, що в споживчому кошику, на основі якого розраховують мінімум, прописано, що підлітку передбачено по одній зимовій і демісезонній куртці на три роки, а жінці - дві сукні на сім років", - підкреслив Данило Гетманцев.
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Про персону: Данило Гетманцев
Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.
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