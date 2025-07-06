У Трампа оцінили 'хороший' діалог із Зеленським і подякували президенту України

Кіт Келлог висловив подяку президенту України за слова підтримки у зв'язку з трагічними наслідками повені в Техасі.

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У США прокоментували переговори Дональда Трампа з Володимиром Зеленським / колаж: Главред, фото: ОПУ, Білий дім

Важливе із заяв Келлога

Дональд Трамп завжди проявляє щире співчуття

Розмова із Зеленським була "найкращою за весь час"

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував телефонну розмову, що відбулася 4 липня, між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Як написав він у X, розмова, що відбулася, яку Зеленський була "найкращою за весь час", повністю відображає манеру спілкування Трампа.

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"Відмінна розмова. Це типовий Дональд Трамп - завжди проявляє щире співчуття", - зазначив він.

/ Главред

Він також висловив подяку президенту України за слова підтримки у зв'язку з трагічними наслідками повені в Техасі, внаслідок якої загинули, зокрема, молоді люди.

"Обидва лідери розуміють, який біль приносить втрата - як у мирний час, так і на війні. Уміння співчувати - невід'ємна частина справжнього лідерства", - додав Келлог.

/ @generalkellogg

Раніше президент України Володимир Зеленський оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування.

Нагадаємо, раніше Трамп публічно відповів на запитання про те, чи зможе закінчити війну в Україні. Американський лідер засумнівався у своїй обіцянці "зупинити війну за 24 години".

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

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Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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