ЗСУ добилися успіхів на Сумщині, становище військ Путіна погіршується: деталі

Російські окупанти на кордоні Сумської області місцями застосовують тактику малих груп, але це їм не допомагає.

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Сили оборони просунулися на Сумщині та взяли в кліщі деякі позиції ворога - аналітик / Колаж: Главред, фото: 4-та ОТБ (ілюстративне фото), DeepState

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Сили оборони взяли в кліщі деякі позиції РФ на Сумщині

ЗСУ просуваються по флангах

Становище окупантів на Сумщині погіршується

Становище військ країни-агресора Росії в Сумській області погіршується. Сили оборони України просуваються флангами і зуміли взяти в кліщі деякі позиції противника. Про це заявив військовий оглядач Костянтин Машовець.

"Становище російських військ на Сумському напрямку почало погіршуватися, на окремих ділянках передові підрозділи ЗСУ просунулися на тактичну глибину і обійшли окремі позиції противника з флангів", - написав він у своєму Telegram-каналі. відео дня

Як діють окупанти на Сумщині

Ворог на ділянці між Юнаківською та Хотинською громадами використовує тактику малих штурмових груп, розповів представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Утім, за його словами, такі дії не допомагають окупантам просунутися вглиб України та захопити прикордонні території.

Коротко про Суми / Інфографіка: Главред

Наступ РФ у Сумській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти The Telegraph раніше написали, що наступ росіян на Сумщині провалюється. В угрупованні ЗСУ Хортиця також це відзначили, але підкреслили: не можна говорити про повну зупинку літньої наступальної кампанії окупантів на фронті.

У президента США Дональда Трампа запитали, що робитиме глава Білого дому, якщо Росія піде в наступ на Суми. За словами Трампа, він має намір "спостерігати за ситуацією".

Імовірність захоплення військами РФ міста Суми вкрай низька, вважає майор ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, у ворога немає стратегічних можливостей для того, щоб захопити значну частину України.

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Про персону: Костянтин Машовець Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.

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