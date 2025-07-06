Зірка "Аферистів в сітях" натякнула на вагітність

Коротко:
- Свіжою світлиною Олена-Христина Лебідь спровокувала чутки про вагітність
- Для знаменитості це буде перша дитина
Українська блогерка та ведуча Олена-Христина Лебідь заінтригувала прихильників змінами в житті. В Instagram вона опублікувала фото, на якому добре помітний кругленький животик.
"Коли всі думали, що дуже об'їлася, а я... Далі буде", - підписала знімок зірка. У коментарях Лебідь вітають із вагітністю. Однак є й скептики, які вирішили, що натяк на майбутню появу первістка - розіграш.
Сама Олена-Христина подробиць про свій стан поки що не розголошує. Якщо новина про вагітність виявиться правдою, для неї це буде перша дитина. У її партнера, віце-президента Товариства Червоного Хреста України Павла Розенка, вже є двоє дітей від попередніх стосунків.
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Про персону: Олена-Христина Лебідь
Олена-Христина Лебідь - українська телеведуча та мережева знаменитість. Відома завдяки шоу "Аферисти в сітях". Працювала на телеканалах ICTV, М1, Новий.
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