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Деяких українців хочуть позбавити пенсій: в ВРУ повідомили, хто в зоні ризику

Анна Косик
6 липня 2025, 05:53
293
Скасовувати один з видів пенсії планують одномоментно.
Пенсионное удостоверение, выплаты пенсионерам
Кого з пенсіонерів можуть позбавити виплат / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Гетманцев:

  • В Україні хочуть скасувати спецпенсії
  • Виплата десятків тисяч гривень прокурорам та чиновникам підриває засади справедливості
  • Уряд не вносить відповідний законопроєкт на розгляд

В Україні розглядають можливість скасування спецпенсії. Про це в етері Вечір.LIVE розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, мова йде про виплати, які отримують судді, прокурори, державні службовці та співробітники силових структур. Їм щомісячно нараховують в рази більші пенсії, ніж пересічним громадянам.

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Гетманцев наголосив, що скасувати такі виплати потрібно негайно, адже вони підривають засади справедливості.

"Без будь-яких перехідних періодів, а прямо зараз. Бо це лицемірство, яке підриває моральні засади. Для мене в цьому немає жодних компромісів. Але я не бачу розумних пояснень, чому уряд не вносить законопроєкт на розгляд Верховної Ради", - пояснив він.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографика: Главред

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що якщо пенсіонер живе у спеціальному закладі (наприклад, інтернаті чи будинку для людей похилого віку), йому виплачують лише 25% від загальної суми пенсії.

Раніше повідомлялося, що в Україні пенсіонери мають право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 5 тисяч гривень. Вона передбачена для борців за незалежність України у ХХ столітті, які за часів комуністичного тоталітарного режиму зазнали репресій.

Напередодні стало відомо, що після втрати чоловіка дружина має законне право на частину його пенсії. Так само і чоловік, якщо він за життя дружини перебував на її утриманні, після її смерті має право на частину її пенсії.

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Про персону: Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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пенсії Данило Гетманцев виплати пенсії новини України
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