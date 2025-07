Загроза нападу Росії на Естонію: у НАТО жорстко попередили Путіна

Реакція Північноатлантичного альянсу буде руйнівною, сказав генсекретар блоку Марк Рютте.

Путін знає, що НАТО діятиме рішуче, а США заступляться за Європу - Рютте / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Коротко:

Росія може напасти на Естонію за 5-7 років

НАТО на чолі зі США жорстко дадуть відповідь на можливий напад Росії

Путін розуміє, що в Альянсу є плани, як відповісти на агресію РФ

У НАТО припускають, що країна-окупант Росія може напасти на Естонію за 5-7 років. Проте у Альянсу є план, і глава Кремля Володимир Путін знає, що за такого сценарію блок діятиме рішуче. Запрацює 5-та стаття, а Сполучені Штати сто відсотків прийдуть на допомогу. Про це заявив генеральний секретар колективного блоку безпеки Заходу Марк Рютте.

У НАТО є плани на випадок сценарію війни РФ проти Естонії

В інтерв'ю The New York Times він прокоментував матеріал New Yorker, в якому описувалися "не дуже успішні" навчання в Естонії, спрямовані на підготовку країни до можливого нападу Росії.

Як стверджує Рютте, автори New Yorker мають рацію. Утім, це не тривожний сигнал, оскільки в Альянсу в активі "всі плани на випадок нападу на Естонію".

За його словами, напад РФ на Естонію за 5-7 років можливий, але тоді НАТО діятиме рішуче в рамках колективної оборони, а США прийдуть на допомогу.

"У нас є всі плани на випадок нападу на Естонію - і росіяни це знають - наша реакція буде руйнівною. Я не можу вдаватися в усі деталі, тому що Володимир Путін, я знаю, дивиться ці програми. Але ми повинні бути впевнені, що у нас є не лише ці плани, а й люди та військова техніка для їх виконання. І саме тому ми повинні витрачати більше (на оборону). Але це не означає, що естонці залишені напризволяще. На допомогу прийде вся сила НАТО, включно з повною підтримкою Сполучених Штатів. Путін це знає. Ось чому він не нападе на Естонію сьогодні. Але він може напасти за п'ять-сім років, якщо ми не зробимо всі ці додаткові інвестиції", - пояснив Рютте. Коротко про можливості НАТО та осі зла / Інфографіка: Главред

Штати "повністю віддані статті 5"

Рютте переконаний, що Штати підтримують статтю 5 про колективну оборону і в обов'язковому порядку допоможуть країнам Альянсу в разі війни.

"У мене немає жодних сумнівів, і це було дуже чітко сказано на заключній пресконференції в Гаазі. Але також усе, що я обговорював протягом останніх шести місяців із новою американською адміністрацією - абсолютно без жодного сумніву, що США повністю віддані НАТО, повністю віддані статті 5. Є один великий подразник, і це той факт, що європейці не платять своєї справедливої частки", - підкреслив Марк Рютте.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, за 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу треба підготуватися до різних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими криками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбити Росію на атаку на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" і дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

