Медведєв пригрозив Сибіром генсеку НАТО і звинуватив у вживанні '​чарівних грибів'

Заступник секретаря Радбезу РФ порадив генсеку НАТО вивчити російську мову, "яка стане в нагоді в сибірському таборі".

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Медведєв накинувся на Рютте з погрозами / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з YouTube

Коротко:

Рютте припустив, що в разі нападу Китаю на Тайвань, Росія може атакувати Європу

Медведєв звинуватив Рютте у вживанні "чарівних грибів"

Російський політик також пригрозив "сибірським табором"

Скандальний заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вчергове зробив абсурдну заяву, націлену цього разу на генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Свій пост із "роздумами" він опублікував у соціальній мережі Х.

Приводом стала заява генсека Північноатлантичного альянсу про потенційну загрозу з боку Китаю - зокрема, про можливість використати Росію для відволікання уваги Заходу, якщо Пекін вирішить атакувати Тайвань.

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"Дедалі більше людей усвідомлюють це, тож не будемо наївними: якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО". Найімовірніше, саме так це й буде розвиватися", - розповів Рютте в інтерв’ю The New York Times.

У відповідь російський політик, у звичній для себе манері, поєднав образи, погрози та антизахідну риторику. Медведєв назвав заяву Рютте маячнею і звинуватив його у вживанні "чарівних грибів", які, за його словами, полюбляють голландці.

"Генсек Рютте явно з'їв занадто багато чарівних грибів, які так люблять голландці. Він бачить змову між Китаєм і Росією щодо Тайваню, а потім напад Росії на Європу. Але в одному він має рацію: йому варто вивчити російську мову. Це може стати в нагоді в сибірському таборі", - видав Медведєв.

Абсурдні заяви Медведєва - новини за темою

Як повідомляв Главред, Медведєв різко відреагував на зустріч "Коаліції охочих" у Києві, де лідери України, Франції, Німеччини, Британії та Польщі обговорювали ініціативу 30-денного припинення вогню. Він ображав західних лідерів і зневажливо висловився про мирні пропозиції.

Також Медведєв пригрозив Україні "беззастережною капітуляцією", якщо Київ не погодиться на переговори з урахуванням російських умов. Він заявив, що Київ може зберегти державність лише за умови прийняття російських умов і критикував ідею введення миротворців.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте саркастично відповів на заяву Сергія Лаврова про нібито майбутній крах Альянсу. В ефірі Fox News Рютте висміяв російського міністра, зазначивши, що той обіймає посаду "ще з часів народження Ісуса Христа" і "з того часу нічого корисного з його вуст не лунало".

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Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

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