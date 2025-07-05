Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Медведєв пригрозив Сибіром генсеку НАТО і звинуватив у вживанні "​чарівних грибів"

Руслана Заклінська
5 липня 2025, 23:54
102
Заступник секретаря Радбезу РФ порадив генсеку НАТО вивчити російську мову, "яка стане в нагоді в сибірському таборі".
Медведєв пригрозив Сибіром генсеку НАТО і звинуватив у вживанні '​чарівних грибів'
Медведєв накинувся на Рютте з погрозами / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з YouTube

Коротко:

  • Рютте припустив, що в разі нападу Китаю на Тайвань, Росія може атакувати Європу
  • Медведєв звинуватив Рютте у вживанні "чарівних грибів"
  • Російський політик також пригрозив "сибірським табором"

Скандальний заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вчергове зробив абсурдну заяву, націлену цього разу на генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Свій пост із "роздумами" він опублікував у соціальній мережі Х.

Приводом стала заява генсека Північноатлантичного альянсу про потенційну загрозу з боку Китаю - зокрема, про можливість використати Росію для відволікання уваги Заходу, якщо Пекін вирішить атакувати Тайвань.

відео дня

"Дедалі більше людей усвідомлюють це, тож не будемо наївними: якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО". Найімовірніше, саме так це й буде розвиватися", - розповів Рютте в інтерв’ю The New York Times.

У відповідь російський політик, у звичній для себе манері, поєднав образи, погрози та антизахідну риторику. Медведєв назвав заяву Рютте маячнею і звинуватив його у вживанні "чарівних грибів", які, за його словами, полюбляють голландці.

"Генсек Рютте явно з'їв занадто багато чарівних грибів, які так люблять голландці. Він бачить змову між Китаєм і Росією щодо Тайваню, а потім напад Росії на Європу. Але в одному він має рацію: йому варто вивчити російську мову. Це може стати в нагоді в сибірському таборі", - видав Медведєв.

Абсурдні заяви Медведєва - новини за темою

Як повідомляв Главред, Медведєв різко відреагував на зустріч "Коаліції охочих" у Києві, де лідери України, Франції, Німеччини, Британії та Польщі обговорювали ініціативу 30-денного припинення вогню. Він ображав західних лідерів і зневажливо висловився про мирні пропозиції.

Також Медведєв пригрозив Україні "беззастережною капітуляцією", якщо Київ не погодиться на переговори з урахуванням російських умов. Він заявив, що Київ може зберегти державність лише за умови прийняття російських умов і критикував ідею введення миротворців.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте саркастично відповів на заяву Сергія Лаврова про нібито майбутній крах Альянсу. В ефірі Fox News Рютте висміяв російського міністра, зазначивши, що той обіймає посаду "ще з часів народження Ісуса Христа" і "з того часу нічого корисного з його вуст не лунало".

Читайте також:

Про персону: Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія.

Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії.

З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Віктор Медведчук генсек НАТО Марк Рютте
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Зеленський провів "найкращу за весь час" розмову з Трампом: анонсовано рішення

    Зеленський провів "найкращу за весь час" розмову з Трампом: анонсовано рішення

    22:13Політика
    Ракет для систем ППО вистачить на тиждень-два: військові аналітики бʼють тривогу

    Ракет для систем ППО вистачить на тиждень-два: військові аналітики бʼють тривогу

    21:22Україна
    "Україна благала про МіГ-29": Дуда розповів, як США блокували передачу літаків

    "Україна благала про МіГ-29": Дуда розповів, як США блокували передачу літаків

    21:16Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Життя 5 знаків зодіаку перетвориться на казку вже ось-ось: хто у списку

    Життя 5 знаків зодіаку перетвориться на казку вже ось-ось: хто у списку

    Опухлий і старий: який зараз вигляд має путініст Харатьян

    Опухлий і старий: який зараз вигляд має путініст Харатьян

    Гороскоп на завтра 6 липня: Левам - наклеп, Скропіонам - приємні новини

    Гороскоп на завтра 6 липня: Левам - наклеп, Скропіонам - приємні новини

    Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

    Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

    КНДР росіянам мало: ГУР повідомило про спроби РФ залучити у війну ще одну країну

    КНДР росіянам мало: ГУР повідомило про спроби РФ залучити у війну ще одну країну

    Останні новини

    23:54

    Медведєв пригрозив Сибіром генсеку НАТО і звинуватив у вживанні "​чарівних грибів"

    23:29

    "Я боюся": сестра Жанни Фріске у сльозах опинилася на операційному столі

    22:27

    Відмінили 170 рейсів, а пасажири заблоковані в літаках: у аеропортах РФ колапс

    22:13

    Зеленський провів "найкращу за весь час" розмову з Трампом: анонсовано рішення

    21:38

    Чому погоду важко передбачити: як ефект метелика руйнує точність передбачень

    Україна спільно з США вироблятиме дрони: Зеленський розповів деталіУкраїна спільно з США вироблятиме дрони: Зеленський розповів деталі
    21:22

    Ракет для систем ППО вистачить на тиждень-два: військові аналітики бʼють тривогу

    21:16

    "Україна благала про МіГ-29": Дуда розповів, як США блокували передачу літаків

    20:31

    Чому чоловіки живуть менше — відповідь у хромосомах

    20:22

    "Смерть - тимчасова": священник розповів, що відбувається з душею після смертіВідео

    Реклама
    19:58

    Пережив дві світові війни: як виглядає найстаріший крокодил у світі

    19:36

    Тепер удвічі дорожче: на українських біженців у Європі чекають нові витрати

    19:10

    Аромати Трампа зараз вдихає весь світПогляд

    18:53

    Трамп публічно відповів, чи зможе закінчити війну в Україні

    18:42

    Росія запустила "Кинджали": на Хмельниччині прогриміли сильні вибухи

    18:27

    Найважливіше англійське слово для новачка – що таке "to be"

    18:23

    РФ розпалює конфлікт з Азербайджаном: ГУР виявило переміщення військ

    17:54

    "Безкінечна кількість росіян": ворог хоче зайти у Дніпропетровську область

    17:50

    Дорофєєва опинилася в ліжку з колишнім: відео потрапило в мережуВідео

    17:30

    ЗСУ влупили по заводу РФ, що виробляє деталі для Шахедів та Іскандерів - Генштаб

    17:29

    Чому вислів "виживають найсильніші" — хибний

    Реклама
    17:26

    Дефіцит та коливання цін на бензин в Україні: експерт попередив водіїв

    16:42

    Усім українцям підвищать мінімальну пенсію - коли і наскільки зростуть виплати

    16:23

    Воїни ЛСР взяли у полон іноземця, який воював на боці РФ: що він розповів

    16:16

    Робочий тиждень - чотири дні: у Раді відповіли, чи будуть українці менше працювати

    15:58

    Вчителі в Україні отримуватимуть більшу зарплату: коли чекати на надбавки

    15:36

    США продовжать допомагати Україні: у Зеленського назвали неочікувану причину

    15:31

    Коли вдарить спека +38: синоптикиня попередила про небезпечну погоду і назвала дату

    15:22

    Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

    15:21

    Звідки береться газ в Україні — правда без міфів

    15:20

    Життя одного знака зодіаку зміниться кардинально: що принесе транзит УранаВідео

    15:02

    Путін ставить Трампа за ніщо: Подоляк різко висловився про переговори з РФ

    14:51

    "Перше кохання": Ступка показав свою "солодку булочку"

    14:21

    Який рік був найгіршим в історії людства: що було і як ми вижили

    14:19

    Як їсти мідії, креветки та равликів і виглядати як леді, а не волоцюга: правила етикетуВідео

    14:12

    Гороскоп Таро на завтра 6 липня: Скорпіонам - перезавантаження, Водоліям - удача

    14:04

    Ціна обвалилась на 40%: у магазинах здешевшав улюблений сезонний продукт українців

    13:55

    "Ворог тисне кількістю": Сирський назвав один із найважчих напрямків фронту

    13:38

    Коли ваше життя кардинально зміниться: про все розповість дата народження

    13:30

    В аеропортах РФ хаос, тисячі пасажирів застрягли через загрозу атаки дронів - ЗМІ

    12:58

    "Хай Бог дасть усім клепки": священик сказав, чи можна спати головою або ногами до іконВідео

    Реклама
    12:58

    Транзит Урана 7 липня 2025: кого звільнять і піднімуть на новий рівеньВідео

    12:53

    КНДР росіянам мало: ГУР повідомило про спроби РФ залучити у війну ще одну країну

    12:50

    Опухлий і старий: який зараз вигляд має путініст Харатьян

    12:45

    Прориваються в іншу область, щоб обійти ЗСУ: розкрито підступну тактику росіян

    12:11

    Величезний жаль: Бред Пітт висловився про токсичне розлучення з Джолі

    12:07

    Як їсти тост за всіма правилами: поради від "короля сучасного етикету"

    11:52

    Дешевої тепер не знайти: яка риба в Україні стала справжньою розкішшю

    11:52

    У Китаї готові допомагати Україні у мирних зусиллях: що пропонує МЗС

    11:32

    "Любив життя": помер зірка "Зачарованих"

    11:07

    Де помилка на малюнку: лише найрозумніший знайде її за 12 секунд

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Синоптик
    Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
    Мода та краса
    Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Рецепти
    СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Новини шоу бізнесу
    Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти