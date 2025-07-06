Росія "роззявила рота" на Одесу: Зеленський розніс плани Путіна і зробив заяву

Військово-морські сили довели, що Україна захищатиме свої інтереси, сказав Володимир Зеленський.

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Російського десанту не було в Одесі і не буде - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Володимир Зеленського, Офіс президента

Коротко:

Зеленський привітав воїнів із Днем Військово-морських сил України

Зеленський заявив, що десанту РФ в Одесі не буде

Україна - морська держава, нагадав Сирський

Десанту російських окупантів в Одесі не було і не буде. Військово-морські сили довели, що Україна захищатиме свої інтереси. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі він привітав воїнів із Днем Військово-морських сил ЗСУ та додав, що бійці тримають оборону як на воді, так і на суходолі, прикриваючи небо та докладаючи всіх зусиль для безпеки української держави.

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"Разом з усіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели, що Україна спроможна і буде захищати свої інтереси. Російського десанту не було і не буде в Одесі, "Москва" пішла на дно, острів Зміїний під контролем України, знищено та пошкоджено 28 російських кораблів і один підводний човен, а "зерновий коридор" функціонує і підтримує продовольчу безпеку світу", - сказав президент.

Україна - морська держава

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зі свого боку, нагадав, що Україна - "Була. Є. І буде" морською державою.

Головком нагадав, що у ВМС України багата історія: від княжих флотилій Русі, запорізьких чайок і флоту Української народної республіки, який ще понад 100 років тому підняв синьо-жовті прапори на Чорному морі.

Крім того, головком ЗСУ акцентував увагу на тому, що від початку повномасштабної російсько-української війни, ВМС України стали одним із головних чинників стійкості нашої держави.

"Ворог намагався відрізати нас від моря, підірвати економіку. Але в результаті - ми відсунули його від наших берегів. Феномен цієї війни в тому, що Україна, маючи обмежений надводний флот, перетворила колись грізний Чорноморський флот Росії на флотилію, яка ховається в бухтах Новоросійська. Ворожий флот фактично усунуто з Криму. І значна частина цієї перемоги - заслуга Військово-Морських Сил України", - додав Сирський.

Також Олександр Сирський наголосив, що ВМС України сьогодні включають надводні та підводні безпілотні системи, берегову оборону, морську піхоту, яка тримає оборону на найгарячіших фронтах на суходолі та результативно атакує, високоточну зброю, та технології, що не лише відповідають сучасним викликам, а й формують майбутнє.

Путін "марить" окупацією Одеси - новини за темою:

Як повідомляв Главред, окупація Одеси - ключова мета Путіна у війні, написали журналісти Financial Times. У Москві вважають місто, мовляв, історично "російським", про що не раз говорив Путін. Якщо окупантам вдасться захопити Одесу, Україна може втратити свій головний морський порт.

Путін може "хотіти" чого завгодно, але нічого у нього не вийде, - сказав глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи публікацію FT про Одесу. Він підкреслив, що мета Києва - знищення режиму Путіна.

В окупантів Росії немає сил і засобів, щоб висадити десант для захоплення Одеси, говорив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Однак українські війська готуються до всіляких сценаріїв.

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Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

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