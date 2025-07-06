РФ готує штурм і перекидає нові резерви: у Мережі назвали напрямок

Важливо:
- РФ перекидає велику кількість вантажівок із живою силою
- Ворог може перекидати підкріплення на Суми
Росія перекидає велику кількість вантажівок із живою силою із Запорізького напрямку, через Маріуполь, у Таганрог або Ростов (РФ).
"Понад 20 вантажівок у колоні з Росгвардією та автобусами ("газелі"). Наші довели до Таганрога, але, судячи з маршруту, рухалися до залізниці", - розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Андрющенко припустив, що ворог може перекидати підкріплення на Сумський напрямок.
"З урахуванням поліпшення нашого становища і погіршення ситуації на півночі для них - підкріплення на Суми?" - зазначив він.
Щодо складу, зазначається, що це - "збірна солянка, включаючи підрозділ кавказців".
Ситуація на фронті - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що росіяни штурмують на новому напрямку. Тривають активні бойові зіткнення в районі Добропілля, наголосив Олександр Сирський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про успіхи ЗСУ на "найгарячішому" напрямку. Головнокомандувач ЗСУ вивчив ситуацію на фронті і дав нові вказівки.
Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Росіяни використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.
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Про персону: Петро Андрющенко
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
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