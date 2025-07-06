РФ готує штурм і перекидає нові резерви: у Мережі назвали напрямок

Петро Андрющенко припустив, що ворог може перекидати підкріплення на Сумський напрямок.

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Війська РФ можуть перекидати на інший напрямок / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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РФ перекидає велику кількість вантажівок із живою силою

Ворог може перекидати підкріплення на Суми

Росія перекидає велику кількість вантажівок із живою силою із Запорізького напрямку, через Маріуполь, у Таганрог або Ростов (РФ).

"Понад 20 вантажівок у колоні з Росгвардією та автобусами ("газелі"). Наші довели до Таганрога, але, судячи з маршруту, рухалися до залізниці", - розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Андрющенко припустив, що ворог може перекидати підкріплення на Сумський напрямок.

"З урахуванням поліпшення нашого становища і погіршення ситуації на півночі для них - підкріплення на Суми?" - зазначив він.

Щодо складу, зазначається, що це - "збірна солянка, включаючи підрозділ кавказців".

/ t.me/andriyshTime

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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