Зеленський про переговори з Путіним: "Україна не може йти на компроміс"

Президент України назвав Путіна "вбивцею". За його словами, російські війська "вбивали, ґвалтували, забирали і знищували" українців.

Зеленський назвав Путіна "вбивцею" / Колаж скріншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін винен у тяжких військових злочинах, скоєних окупаційними військами РФ на території України. Україна за жодних обставин не може йти на компроміс з державою-агресором.

"Ясно, що він винен. Тому Україна не може йти на компроміс", - заявив глава держави в інтерв'ю японському виданню Yomiuri Shimbun.

Зеленський назвав Путіна "вбивцею". За його словами, російські війська "вбивали, ґвалтували, забирали і знищували" громадян України. Він підкреслив, що має намір домагатися його притягнення до відповідальності.

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Президент України також додав, що переконаний в обґрунтованості підозр Міжнародного кримінального суду щодо глави держави-агресора.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для дачі свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Тим часом влада Південно-Африканської Республіки отримує юридичні консультації щодо того, як поводитися в ситуації, коли в країну в серпні на саміт БРІКС приїде глава країни-агресора Росії Володимир Путін. Справа в тому, що ПАР ратифікувала Римський статут і зобов'язана заарештувати Путіна.

Що таке Римський статут Римський статут - це головний документ роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Він регулює його роботу, визначає види покарання та функції Асамблеї держав-учасниць. Статут схвалили в 1998 році, документ набув чинності в липні 2002 року. Його підписали і ратифікували 122 країни, 31 країна лише підписала. США, Росія, Ізраїль та Північний Судан спочатку поставили свої підписи, але передумали і відкликали їх. Статут визначає повноваження суду в Гаазі з розслідування масштабних злочинів: геноциду, злочинів проти людства, військових злочинів. Після ратифікації Римського статуту держава стає учасником Міжнародного кримінального суду, а злочини її громадян або вчинені на її території – підсудними суду в Гаазі. Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його, хоча після угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році зробити це є одним з її прямих міжнародних зобов'язань. Статут передбачає можливість, що і без ратифікації держава може визнати юрисдикцію Суду у певних справах, подавши про це належну заяву. Україна визнала його юрисдикцію з двох питань двома заявами Міністерства закордонних справ, поданими 17 квітня 2014 року у справах Майдану і 8 вересня 2015 року – про злочини проти людяності та військових злочинів, скоєних на її території.

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