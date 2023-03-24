У ПАР переполошилися через ордер на арешт Путіна і хочуть всидіти на двох стільцях - Bloomberg

Південно-Африканська Республіка ратифікувала Римський статут і зобов'язана виконати припис щодо арешту директора країни-агресора Росії Володимира Путіна.

У ПАР шукають способи, як не заарештовувати Путіна на БРІКС - ЗМІ / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Влада Південно-Африканської Республіки отримує юридичні консультації щодо того, як поводитися в ситуації, коли до країни в серпні на саміт БРІКС приїде глава країни-агресора Росії Володимир Путін з ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду. Преторія не налаштована заарештовувати будь-якого з глав держав і прагне до нейтралітету в питанні війни Росії проти України.

Як повідомляє Bloomberg, ПАР ратифікувала Римський статут і зобов'язана заарештувати директора РФ. Тепер країна очікує на юридичні уточнення щодо цього питання.

За словами міністерки міжнародних відносин і співробітництва Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор, Преторія стурбована становищем народу України, проте хотіла б вести справи і з Києвом, і з Москвою.

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"Ми чекаємо на уточнений юридичний висновок з цього питання. Ми стурбовані становищем народу України. Ми хотіли б бути в такому положенні, коли ми могли б продовжувати взаємодіяти з обома країнами, щоб переконати їх у необхідності миру", - сказала Пандор.

Втім, джерела журналістів в МЗС ПАР відзначили, що влада навряд чи піде на арешт будь-якого з глав держав, які прибули на БРІКС. Африканський національний конгрес вивчає безліч варіантів, щоб уникнути затримання Путіна.

Примітно, Південна Африка дотримується нейтралітету в рамках своєї позиції щодо війни Росії проти України. США, Євросоюз, найбільші торгові партнери і деякі великі банки країни засуджують за це Преторію.

Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента країни-агресора РФ Володимира Путіна. Його підозрюють у скоєнні злочинів, пов'язаних з депортацією дітей з України до Росії.

Генеральний прокурор України Андрій Костін сказав, що Путін тепер суб'єкт з офіційним статусом підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Заарештувати Путіна можуть у 123 країнах, де ратифікований Римський статут.

Російський адвокат Микола Полозов вважає, що рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі не є обов'язковим для національних юрисдикцій.

Зокрема, він навів приклад президента Судану Омара аль-Башира, у якого теж був ордер на арешт, але його свого часу в ПАР не затримали. Тому Путіна можуть не затримати, в тому числі, і в Таджикистані, де ухвалили Римський статут.

Реакція Росії на ордер для Путіна: