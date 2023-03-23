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Адвокат спрогнозував, як ордер на арешт Путіна вплине на військову допомогу від Заходу Україні

23 березня 2023, 13:41
Ордер на арешт Путіна, каже Микола Полозов, має стати ще одним аргументом на користь посилення підтримки ЗСУ зброєю країнами Заходу.
Путін, Полозов
Володимир Путін, Микола Полозов / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який нещодавно видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, має стати ще одним аргументом на користь посилення підтримки ЗСУ зброєю країнами Заходу. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський адвокат і правозахисник Микола Полозов.

"Вже надійшли перші заяви про те, що ряд країн Заходу буде сприяти міжнародному кримінальному суду. Цей ордер - свого роду Рубікон. Що стосується підтримки України озброєнням, я сподіваюся, що це теж буде додатковим аргументом на користь посилення України сучасним озброєнням з боку Заходу", − сказав він.

Ордер на арешт диктатора Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

відео дня

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для давання свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

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