Адвокат спрогнозував, як ордер на арешт Путіна вплине на військову допомогу від Заходу Україні

Ордер на арешт Путіна, каже Микола Полозов, має стати ще одним аргументом на користь посилення підтримки ЗСУ зброєю країнами Заходу.

Володимир Путін, Микола Полозов / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який нещодавно видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, має стати ще одним аргументом на користь посилення підтримки ЗСУ зброєю країнами Заходу. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський адвокат і правозахисник Микола Полозов.

"Вже надійшли перші заяви про те, що ряд країн Заходу буде сприяти міжнародному кримінальному суду. Цей ордер - свого роду Рубікон. Що стосується підтримки України озброєнням, я сподіваюся, що це теж буде додатковим аргументом на користь посилення України сучасним озброєнням з боку Заходу", − сказав він.

Ордер на арешт диктатора Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

відео дня

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для давання свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Вас можуть зацікавити такі новини: