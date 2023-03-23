Ще задовго до ордера МКС ми знали, що немає сенсу розмовляти з Путіним - Кулеба

Україна не відкидає саму ідею переговорів, проте заперечує припущення, що розмова особисто з Путіним може забезпечити мир, заявив глава МЗС.

Дмитро Кулеба заявив, що "розмовляти з Путіним немає сенсу" / Фото УНІАН

Україна задовго до видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Володимира Путіна зрозуміла, що з президентом країни-агресора і окупанта РФ немає сенсу розмовляти. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Politico

"Ми знали задовго до видачі МКС ордера на арешт, що розмовляти з Путіним немає сенсу. 30 вересня минулого року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила юридичну резолюцію, в якій заявила, що будь - які переговори з Володимиром Путіним неможливі у відповідь на спробу РФ анексувати додаткові українські території", - сказав глава МЗС.

При цьому Кулеба підкреслив, що Україна не відкидає саму ідею переговорів, проте заперечує припущення, що розмова особисто з Путіним може забезпечити мир.

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"Україна робила численні спроби досягти мирного врегулювання. До 24 лютого 2022 року за посередництва Франції та Німеччини Україна провела 88 раундів переговорів з моменту обрання Зеленського президентом у 2019 році. Росія розтоптала всі ці зусилля, вибравши варварську, геноцидну, загарбницьку війну", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Україна безуспішно намагалася знайти спільну мову і після 24 лютого. Однак у відповідь Росія посилила атаки та оголосила про плани анексувати додаткові українські території.

"Президент Зеленський дав чітко зрозуміти, якщо Путін продовжить цю спробу анексії, з ним неможливо буде розмовляти", – сказав глава МЗС.

"Путін все проігнорував, він хоче більше війни, більше вкрадених українських дітей, більше вбитих українців, більше захоплених українських земель. Як можна боротися з таким злом? Його розбивають силою", - заявив міністр.

При цьому в України є власне бачення світу.

"Ми закликаємо всі країни зосередитися на реалізації цієї формули як реалістичного шляху до миру, а не видавати бажане за дійсне, просячи агресора про мир", – додав міністр.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для дачі свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

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