Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

Руслан Іваненко
3 грудня 2025, 19:00
493
Країни НАТО прискорюють виконання зобов’язань у межах програми підтримки та розширюють внески.
Рютте, помощь
НАТО посилює підтримку України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, defense.gov, скріншот

Коротко:

  • НАТО посилює співпрацю з Україною та підтримку оборони
  • Пріоритет — ППО та ракети для захисту неба
  • Більшість союзників уже виконують свої зобов’язання

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Альянс і надалі посилюватиме співпрацю з Україною та забезпечуватиме пріоритетні оборонні потреби Києва. Про це він заявив під час пресконференції за результатами засідання Ради Україна–НАТО, повідомляє ТСН.

За словами Рютте, безпека України залишається ключовою умовою стабільності в Європі, тому союзники мають діяти спільно та послідовно.

відео дня

"Щоб Україна могла захищати себе сьогодні й у майбутньому, ми маємо рухатися разом із нею. Під час сьогоднішньої зустрічі ми заслухали українського міністра щодо останніх подій і бачимо конкретний прогрес у забезпеченні тривалого миру. Ми продовжуємо поглиблювати нашу співпрацю", — наголосив Генсек НАТО.

Пріоритети військової допомоги Києву

Коментуючи потреби Києва, Рютте підкреслив, що першочерговим залишатиметься постачання летальної зброї. Йдеться насамперед про системи протиповітряної оборони та ракети, які здатні збивати російські дрони й ракети.

"Україна має отримати все необхідне, щоб захистити своє небо. Саме засоби ППО та відповідні боєприпаси нині є в центрі нашої уваги", — сказав він.

Виконання зобов’язань союзників

Генсек також зазначив, що дві третини країн-союзниць уже виконали свої зобов’язання в межах програми підтримки. Серед держав, які продовжують активно допомагати Україні, він назвав Канаду, Німеччину, Нідерланди, Норвегію та Польщу.

Київ отримає 'все необхідне': Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово
НАТО / Інфографіка: Главред

Підтримка України західними партнерами – оцінка експерта

Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що підтримка з боку західних партнерів залишається для України стабільною, системною та безпрецедентно масштабною. За його словами, ключову роль у цьому процесі відіграє Європейський Союз, який забезпечує не лише фінансову допомогу, а й суттєві військові ресурси.

Фесенко наголошує, що Україна продовжує закуповувати американське озброєння за рахунок європейського фінансування. Під час нещодавньої зустрічі у Вашингтоні 18 серпня, за його словами, обговорювалися оборонні контракти на суму 90–100 мільярдів доларів. Йдеться про озброєння стримування, яке має стати частиною довгострокової системи безпеки України.

Експерт підкреслює, що настільки потужна й послідовна підтримка партнерів суттєво ускладнює Росії можливість досягти успіху у війні та посилює стратегічні позиції України.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США не визнають Крим та інші окуповані Росією території де-юре задля укладення мирної угоди, оскільки це підриває їхні позиції як провідної держави світу. Демонстрація безсилля перед Путіним у цьому випадку була б невдалим сигналом. Про це в коментарі Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні "нелегке", проте Америка намагається покласти їй край. Про це глава Білого дому сказав на початку засідання свого кабінету міністрів, цитує The Guardian.

Нагадаємо, що військові операції й надалі залишаються важливим інструментом для досягнення політичних цілей, але вони вже не є вирішальною чи фінальною стадією. Дії росіян спрямовані на створення внутрішньої напруги в Україні, виснаження нашого людського ресурсу та завдання значних фінансових витрат. Про це заявив посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте також:

Про персону: Марк Рютте

Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО військова допомога
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

20:32Світ
"Повинні бути готові": Стубб зробив прогноз щодо мирної угоди для України

"Повинні бути готові": Стубб зробив прогноз щодо мирної угоди для України

19:50Війна
Влупить 3-градусний мороз: українців попередили про погіршення погоди

Влупить 3-градусний мороз: українців попередили про погіршення погоди

19:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Останні новини

20:47

Клей зникне за хвилину: як зняти старі наліпки зі скла авто без подряпин

20:44

Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

20:32

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

20:25

Життя без обслуговування: забудовник "Ковальська" залишив 4 київських ЖК без підтримки

20:21

Азарова заочно засудили до 15 років вʼязниці: що відомо

Трамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - ЖовтенкоТрамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - Жовтенко
19:50

"Повинні бути готові": Стубб зробив прогноз щодо мирної угоди для України

19:48

Усик готує бій з Вайлдером: стало відомо, коли та де може відбутися поєдинок

19:38

Влупить 3-градусний мороз: українців попередили про погіршення погоди

19:10

Вся правда про "мирні перемовини"Погляд

Реклама
19:08

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

19:04

Жива ялинка стоятиме довго та не обсиплеться: як продовжити життя новорічного дерева

19:00

Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

19:00

Привітання з Днем ЗСУ - теплі слова та листівки для наших Героїв

18:54

РФ атакувала Кривий Ріг: серед поранених - дитина, є значні руйнування

18:39

Росію не зупинити миром: Ющенко озвучив тривожний прогноз щодо закінчення війни

18:30

Ліжко як центр інтер'єру: як підібрати модель під стиль, планування та сценарії використання кімнати новини компанії

18:27

До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало графіки відключень на 4 грудня

18:19

В США розкрили наслідки переговорів у Москві - який наступний крок готує УкраїнаВідео

18:19

Віктор Павлік уперше прокоментував новий шлюб ексдружини

18:16

Домашні синоптики: як коти передбачають погоду

Реклама
18:15

Були під забороною "совєтів": три питомі українські слова, що повертаються у вжиток

17:58

Жодні негаразди з авто не страшні: правило "FORCES" рятує водіїв у мороз

17:41

Прийнято мовчати у Росії - який секрет приховує московський КремльВідео

17:40

В перші дні зими ціна шалено знизилась: в Україні подешевшав базовий продукт

17:29

Росіяни створили зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом: Трегубов розкрив деталі

17:17

Забутий, але дуже смачний: рецепт салату на Новий рік, який сподобається всім

17:04

Водійська хитрість: як за лічені хвилини очистити лобове скло від льоду

17:01

Горять резервуари: Генштаб повідомив про приголомшливі результати ударів по РФ

16:55

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

16:31

Путіну мало: експерт назвав єдину умову, за якої РФ закінчить війну

16:20

Росіяни захопили три села і просунулися біля Покровська та Гуляйполя - DeepState

16:15

Працює як чарівна паличка: чоловік сказав, як прочистити забиту раковину без хімії

15:26

"Будуть припинені повноваження": Зеленський оголосив про термінове перезавантаження

15:25

Штурмували десяток разів: військові прокоментували заяву РФ про "прорив" у Лимані

15:21

Верховна Рада проголосувала за держбюджет на 2026 рік - що зміниться для українців

15:18

"США узаконять поділ України на десятиліття": на які умови піде Україна для миру

15:09

Морози будуть не страшні: які деталі в авто потрібно перевести у зимовий режим

15:07

Треба знайти кролика на картинці за 20 секунд: швидкий тест для перевірки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км Україною" - на які поїзди можна взяти квитки і як оформити

14:34

Шкодить речам та машинці: експерт розкрив, скільки порошку треба для одного прання

Реклама
14:11

Черепахові коти приховують одразу три секрети - про що варто знати господарямВідео

13:57

Чому варені яйця не можна кидати у холодну воду: відповідь здивує

13:53

Путін грає на інтересах Трампа: експерт розкрив, як Кремль маніпулює США

13:45

Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер

13:20

У Bild заявили про повну окупацію Покровська - в Генштабі зробили важливу заяву

12:58

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогнозВідео

12:58

Україна втратила цілі міста: експертка назвала жахливі демографічні підрахунки

12:50

15 січня на Київстар ТБ відбудеться премʼєра Original-серіалу "Тиха Нава" з Олександром Рудинським у головній ролі

12:47

Голлівудському акторові поставили смертельний діагноз

12:25

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операціїВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти