Київ отримає 'все необхідне': Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

Країни НАТО прискорюють виконання зобов’язань у межах програми підтримки та розширюють внески.

https://glavred.net/world/kiev-poluchit-vse-neobhodimoe-ryutte-raskryl-kakoe-oruzhie-nato-prishlet-vne-ocheredi-10721015.html Посилання скопійоване

НАТО посилює підтримку України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, defense.gov, скріншот

Коротко:

НАТО посилює співпрацю з Україною та підтримку оборони

Пріоритет — ППО та ракети для захисту неба

Більшість союзників уже виконують свої зобов’язання

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Альянс і надалі посилюватиме співпрацю з Україною та забезпечуватиме пріоритетні оборонні потреби Києва. Про це він заявив під час пресконференції за результатами засідання Ради Україна–НАТО, повідомляє ТСН.

За словами Рютте, безпека України залишається ключовою умовою стабільності в Європі, тому союзники мають діяти спільно та послідовно.

відео дня

"Щоб Україна могла захищати себе сьогодні й у майбутньому, ми маємо рухатися разом із нею. Під час сьогоднішньої зустрічі ми заслухали українського міністра щодо останніх подій і бачимо конкретний прогрес у забезпеченні тривалого миру. Ми продовжуємо поглиблювати нашу співпрацю", — наголосив Генсек НАТО.

Пріоритети військової допомоги Києву

Коментуючи потреби Києва, Рютте підкреслив, що першочерговим залишатиметься постачання летальної зброї. Йдеться насамперед про системи протиповітряної оборони та ракети, які здатні збивати російські дрони й ракети.

"Україна має отримати все необхідне, щоб захистити своє небо. Саме засоби ППО та відповідні боєприпаси нині є в центрі нашої уваги", — сказав він.

Виконання зобов’язань союзників

Генсек також зазначив, що дві третини країн-союзниць уже виконали свої зобов’язання в межах програми підтримки. Серед держав, які продовжують активно допомагати Україні, він назвав Канаду, Німеччину, Нідерланди, Норвегію та Польщу.

НАТО / Інфографіка: Главред

Підтримка України західними партнерами – оцінка експерта

Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що підтримка з боку західних партнерів залишається для України стабільною, системною та безпрецедентно масштабною. За його словами, ключову роль у цьому процесі відіграє Європейський Союз, який забезпечує не лише фінансову допомогу, а й суттєві військові ресурси.

Фесенко наголошує, що Україна продовжує закуповувати американське озброєння за рахунок європейського фінансування. Під час нещодавньої зустрічі у Вашингтоні 18 серпня, за його словами, обговорювалися оборонні контракти на суму 90–100 мільярдів доларів. Йдеться про озброєння стримування, яке має стати частиною довгострокової системи безпеки України.

Експерт підкреслює, що настільки потужна й послідовна підтримка партнерів суттєво ускладнює Росії можливість досягти успіху у війні та посилює стратегічні позиції України.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США не визнають Крим та інші окуповані Росією території де-юре задля укладення мирної угоди, оскільки це підриває їхні позиції як провідної держави світу. Демонстрація безсилля перед Путіним у цьому випадку була б невдалим сигналом. Про це в коментарі Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні "нелегке", проте Америка намагається покласти їй край. Про це глава Білого дому сказав на початку засідання свого кабінету міністрів, цитує The Guardian.

Нагадаємо, що військові операції й надалі залишаються важливим інструментом для досягнення політичних цілей, але вони вже не є вирішальною чи фінальною стадією. Дії росіян спрямовані на створення внутрішньої напруги в Україні, виснаження нашого людського ресурсу та завдання значних фінансових витрат. Про це заявив посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте також:

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред