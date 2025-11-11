Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

На кону солідна сума: ЄС готує нову схему допомоги Україні - Reuters

Руслан Іваненко
11 листопада 2025, 01:03
127
ЄС готується ухвалити рішення, як профінансувати потреби України у 2026–2027 роках.
На кону солідна сума: ЄС готує нову схему допомоги Україні - Reuters
Україна може отримати до 140 млрд євро / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Dusan_Cvetanovic, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Коротко:

  • ЄС 13 листопада обговорить фіндопомогу Україні
  • Розглядають два варіанти: позику або російські активи
  • Йдеться про суму 130–140 млрд євро

Європейський Союз цього четверга, 13 листопада, розгляне два основні варіанти фінансової підтримки України — позику коштів або використання заморожених російських активів. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, міністри фінансів країн-членів ЄС зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити виконання рішення лідерів блоку від 23 жовтня. Тоді вони зобов’язалися забезпечити покриття фінансових потреб України у 2026–2027 роках і доручили Єврокомісії підготувати відповідні пропозиції.

відео дня

Два реалістичні шляхи

Як зазначив один із посадовців ЄС, близький до переговорів, документ із варіантами дій ще не завершений. Водночас, за його словами, "існує лише два реалістичних способи надати 130–140 млрд євро, які, ймовірно, знадобляться Україні".

Перший варіант передбачає використання заморожених російських активів, як це пропонувала Європейська комісія. Другий — залучення коштів шляхом позики на фінансовому ринку урядами ЄС, що потребуватиме сплати відсотків.

Заморожені активи можуть стати "репараційною позикою"

Reuters нагадує, що більшість заморожених російських активів у Європі розміщені на рахунках бельгійського депозитарію цінних паперів Euroclear. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року майже всі цінні папери досягли строку погашення, перетворившись на вільні кошти.

За даними агентства, схема із замороженими активами передбачає, що ЄС замінить російські кошти на рахунках Euroclear безкупонними облігаціями AAA, випущеними Єврокомісією. Отримані гроші надходитимуть до Києва, а Україна повертатиме кредит лише у разі отримання воєнних репарацій від Росії. Така модель фактично перетворює позику на грант, а майбутні репарації — на джерело погашення.

Цю схему називають "репараційною позикою", адже вона безпосередньо пов’язана зі сплатою репарацій РФ. Як пояснює Reuters, єдиним внеском урядів ЄС у цьому випадку стане гарантування позик, які Єврокомісія видасть для Euroclear.

ЄС став головним партнером України - експерт

Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною та масштабною. За його словами, головним стратегічним союзником України нині виступає Європейський Союз, який забезпечує не лише фінансову, а й суттєву військову допомогу.

Експерт підкреслив, що Україна почала закуповувати американську зброю, використовуючи для цього європейські кошти.

"Україна купує американську зброю за європейські гроші. Ба більше, на зустрічі у Вашингтоні, яка відбулася 18 серпня, йшлося про дуже великий обсяг військових закупівель — на 90–100 мільярдів доларів. Йдеться про зброю стримування, яка розглядається на перспективу як одна з гарантій безпеки для України. Така вагома військова і фінансова підтримка наших партнерів — це теж козир, який не дозволяє Росії виграти цю війну", — зазначив Фесенко.

На думку політолога, координація зусиль ЄС та США у сфері озброєнь створює для України додаткові гарантії безпеки й демонструє, що Захід продовжує стратегічно інвестувати у її обороноздатність.

Заморожені російські активи - новини за темою

Як писав Главред раніше, керівництво Європейської комісії та уряду Бельгії планує провести в п’ятницю, 7 листопада, термінову зустріч, щоб вийти з глухого кута щодо використання заморожених активів РФ для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро.

Крім того, США виступали проти плану ЄС щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України "Групою семи" (G7). Причиною своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку.

Нагадаємо, що у Бельгії відмовилися передавати Україні заморожені активи РФ. За словами глави МЗС Прево, такий крок може поставити під загрозу репутацію Бельгії як міжнародного фінансового центру, а також створити небезпечний прецедент для всього Європейського Союзу.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна в Україні грошова допомога
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ "стиратиме" два великі міста: українців попереджають про серйозну небезпеку

РФ "стиратиме" два великі міста: українців попереджають про серйозну небезпеку

01:11Війна
Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

23:09Фронт
Корупційний скандал в енергетиці: Зеленський вперше заговорив про вироки причетним

Корупційний скандал в енергетиці: Зеленський вперше заговорив про вироки причетним

22:35Політика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказала

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказала

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

Останні новини

02:05

"У мене був дикий страх": Дорофєєва зробила зізнання про свою україномовну творчість

01:30

"Хворі, неправильні стосунки": відома співачка пережила насильство

01:23

Анна Кошмал показала чоловіка і доньку на рідкісному фото

01:11

РФ "стиратиме" два великі міста: українців попереджають про серйозну небезпеку

01:03

На кону солідна сума: ЄС готує нову схему допомоги Україні - Reuters

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після ПокровськаНові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська
10 листопада, понеділок
23:57

Динамо планує омолодити склад: хто з лідерів може покинути клуб

23:09

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

23:04

Росіяни можуть окупувати обласний центр України - розкрито небезпечний сценарій

23:02

Може пошкодити навіть фундамент: яке дерево не варто садити біля будинкуВідео

Реклама
22:35

Корупційний скандал в енергетиці: Зеленський вперше заговорив про вироки причетнимВідео

21:55

Ворог активно тисне: на стратегічному напрямку суттєво зросла сіра зона

21:24

Москва поставила дедлайн для закінчення війни, але є нюанс - ексспівробітник СБУ

21:01

"Собаки гавкають": Олег Винник вийшов із себе і висловився про українців

20:57

Не втратить форму та об'єм: як випрати пуховик вдома і не зіпсувати його

20:53

Міф чи реальність: чи можна заряджати акумулятор без від’єднання клем

20:39

Потужний циклон налетить на Україну: які регіони заливатиме сильним дощем

19:58

Як виглядатиме загибель Землі і коли вона станеться - вчені побачили "поїдання" планет

19:51

Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

19:49

Наречена Дмитра Кулеби розкрила деталі їхніх заручин

19:43

Світла не буде по 16 годин: експерт зробив тривожний прогноз для українців

Реклама
19:32

Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

19:27

Україна терміново звернулась до МАГАТЕ з вимогою: ситуація в енергосистемі критична

19:10

Провальні результати наступу окупантів за перший тиждень листопадаПогляд

18:58

Розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці: у Зеленського вперше відреагувалиФото

18:54

Має менше 1% людей: яка найрідкісніша група крові у світі

18:40

Світла може ставати менше:експерт розповів, як зміняться графіки вимкнень

18:31

Державна допомога до 4500 грн - хто отримає виплати вже в листопаді

18:27

ССО провели операцію в Криму: втретє "запалала" важлива для РФ нафтобазаВідео

18:23

Росіяни почали наступ по дну Каховського водосховища - в ЗСУ назвали ціль ворога

18:05

Батареї розжаряться після одного налаштування: секрет, про який мовчать сантехнікиВідео

17:56

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

17:43

Росія посилить удари взимку - які міста і регіони в зоні небезпеки, список

17:16

Свідок у справі детектива НАБУ Магамедрасулова постане перед судом за неправдиві свідчення

17:11

Долар дешевшає на очах, євро стрімко злетів: свіжий курс валют на 11 листопада

17:08

У чому зустрічати Новий рік 2026: яке вбрання задобрить Червоного Вогняного КоняВідео

16:53

Забудьте про розморожування холодильника на завжди: майстри поділились дієвим методом

16:50

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовшеВідео

16:48

"Здача Краматорська і Слов'янська": Ступак про найгірший сценарій наступу РФВідео

16:40

Стане тільки гірше: за якої поломки заборонено зупиняти автомобіль

16:30

Водіям варто знати: у Києві з'явились незвичайні світлофори

Реклама
16:21

Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

15:56

Урізання платіжок через обстріли: експерт про те, на що розраховувати українцям

15:55

Будинки, які не гріють: як СРСР зекономив 13 см тепла на кожній квартирі

15:51

"Операція в самому розпалі": окупанти намагаються прорватися до центру Куп'янська

15:46

"Лобода відгребла": росіяни накинулися на українок під час концерту співачкиВідео

15:30

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: нардеп назвав реальні терміниВідео

15:24

Patriot для України: Зеленський зробив важливу заяву

15:22

Укрпошта випустить ексклюзивну марку до прем’єри фільму "Вартові Різдва"

14:59

Штурм Покровська: РФ атакує з нових напрямків і перекидає резерви

14:58

Жив на каві: хто із відомих письменників випив 15 тисяч чашок, щоб написати шедевр

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти