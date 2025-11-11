На кону солідна сума: ЄС готує нову схему допомоги Україні - Reuters

ЄС готується ухвалити рішення, як профінансувати потреби України у 2026–2027 роках.

https://glavred.net/world/na-konu-solidnaya-summa-es-gotovit-novuyu-shemu-pomoshchi-ukraine-reuters-10714229.html Посилання скопійоване

Україна може отримати до 140 млрд євро / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Dusan_Cvetanovic, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Коротко:

ЄС 13 листопада обговорить фіндопомогу Україні

Розглядають два варіанти: позику або російські активи

Йдеться про суму 130–140 млрд євро

Європейський Союз цього четверга, 13 листопада, розгляне два основні варіанти фінансової підтримки України — позику коштів або використання заморожених російських активів. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, міністри фінансів країн-членів ЄС зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити виконання рішення лідерів блоку від 23 жовтня. Тоді вони зобов’язалися забезпечити покриття фінансових потреб України у 2026–2027 роках і доручили Єврокомісії підготувати відповідні пропозиції.

відео дня

Два реалістичні шляхи

Як зазначив один із посадовців ЄС, близький до переговорів, документ із варіантами дій ще не завершений. Водночас, за його словами, "існує лише два реалістичних способи надати 130–140 млрд євро, які, ймовірно, знадобляться Україні".

Перший варіант передбачає використання заморожених російських активів, як це пропонувала Європейська комісія. Другий — залучення коштів шляхом позики на фінансовому ринку урядами ЄС, що потребуватиме сплати відсотків.

Заморожені активи можуть стати "репараційною позикою"

Reuters нагадує, що більшість заморожених російських активів у Європі розміщені на рахунках бельгійського депозитарію цінних паперів Euroclear. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року майже всі цінні папери досягли строку погашення, перетворившись на вільні кошти.

За даними агентства, схема із замороженими активами передбачає, що ЄС замінить російські кошти на рахунках Euroclear безкупонними облігаціями AAA, випущеними Єврокомісією. Отримані гроші надходитимуть до Києва, а Україна повертатиме кредит лише у разі отримання воєнних репарацій від Росії. Така модель фактично перетворює позику на грант, а майбутні репарації — на джерело погашення.

Цю схему називають "репараційною позикою", адже вона безпосередньо пов’язана зі сплатою репарацій РФ. Як пояснює Reuters, єдиним внеском урядів ЄС у цьому випадку стане гарантування позик, які Єврокомісія видасть для Euroclear.

ЄС став головним партнером України - експерт

Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною та масштабною. За його словами, головним стратегічним союзником України нині виступає Європейський Союз, який забезпечує не лише фінансову, а й суттєву військову допомогу.

Експерт підкреслив, що Україна почала закуповувати американську зброю, використовуючи для цього європейські кошти.

"Україна купує американську зброю за європейські гроші. Ба більше, на зустрічі у Вашингтоні, яка відбулася 18 серпня, йшлося про дуже великий обсяг військових закупівель — на 90–100 мільярдів доларів. Йдеться про зброю стримування, яка розглядається на перспективу як одна з гарантій безпеки для України. Така вагома військова і фінансова підтримка наших партнерів — це теж козир, який не дозволяє Росії виграти цю війну", — зазначив Фесенко.

На думку політолога, координація зусиль ЄС та США у сфері озброєнь створює для України додаткові гарантії безпеки й демонструє, що Захід продовжує стратегічно інвестувати у її обороноздатність.

Заморожені російські активи - новини за темою

Як писав Главред раніше, керівництво Європейської комісії та уряду Бельгії планує провести в п’ятницю, 7 листопада, термінову зустріч, щоб вийти з глухого кута щодо використання заморожених активів РФ для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро.

Крім того, США виступали проти плану ЄС щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України "Групою семи" (G7). Причиною своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку.

Нагадаємо, що у Бельгії відмовилися передавати Україні заморожені активи РФ. За словами глави МЗС Прево, такий крок може поставити під загрозу репутацію Бельгії як міжнародного фінансового центру, а також створити небезпечний прецедент для всього Європейського Союзу.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред