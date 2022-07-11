Закопують живцем та розстрілюють своїх: на Херсонщині окупанти карають бійців за дезертирство

Російські військові кажуть місцевим жителям, що постріли зі цвинтаря є навчальними.
У Херсонській області російські військові тікають, аби уникнути участі у війні. Їхні побратими розшукують дезертирів та вбивають. Так вони карають "зрадників". Про це заявили в українській розвідці, повідомляє канал 24.
Про це стало відомо у селі Геологів. Окупанти ліквідовують дезертирів на цвинтарі, де працівники на екскаваторах постійно риють нові могили. При цьому, російські військові не зізнаються місцевим жителям у скоєному. Вони стверджують, що постріли, які чути з кладовища, є навчальними.
У селі Кізомис окупанти влаштували масове поховання своїх солдат. Деяких солдат закопують ще живими.
"Озброєні загарбники привезли цивільного екскаваторника та змусила його виривати, а потім заривати пакети з тілами. У деяких пакетах були ще живі люди. Однак окупанти сказали, що їм нічим не допоможеш. І зарили", – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у Запорізькій області російські військові почали масово дезертирувати через знущання з боку керівництва. Багато окупантів стріляють в себе ж, є випадки зґвалтування солдатів.
Раніше начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ в південному напрямку просуваються повільно, але впевнено.
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