Закопують живцем та розстрілюють своїх: на Херсонщині окупанти карають бійців за дезертирство

На Херсонщині окупанти вбивають своїх побратимів / Reuters, Радио Свобода

У Херсонській області російські військові тікають, аби уникнути участі у війні. Їхні побратими розшукують дезертирів та вбивають. Так вони карають "зрадників". Про це заявили в українській розвідці, повідомляє канал 24.

Про це стало відомо у селі Геологів. Окупанти ліквідовують дезертирів на цвинтарі, де працівники на екскаваторах постійно риють нові могили. При цьому, російські військові не зізнаються місцевим жителям у скоєному. Вони стверджують, що постріли, які чути з кладовища, є навчальними.

У селі Кізомис окупанти влаштували масове поховання своїх солдат. Деяких солдат закопують ще живими.

"Озброєні загарбники привезли цивільного екскаваторника та змусила його виривати, а потім заривати пакети з тілами. У деяких пакетах були ще живі люди. Однак окупанти сказали, що їм нічим не допоможеш. І зарили", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Запорізькій області російські військові почали масово дезертирувати через знущання з боку керівництва. Багато окупантів стріляють в себе ж, є випадки зґвалтування солдатів.

Раніше начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ в південному напрямку просуваються повільно, але впевнено.

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