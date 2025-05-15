Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Рубіо натякнув на "велику розмову": подробиці заяви

Руслан Іваненко
15 травня 2025, 21:06
254
Держсекретар заявив, що США очікують результатів переговорів між Україною та Росією, перш ніж рухатися далі.
Рубіо натякнув на
Туреччина і США готують новий етап діалогу щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Про головне:

  • Рубіо підкреслив важливість особистої зустрічі з Путіним
  • США чекають результатів переговорів Росії та України в п’ятницю

Міністр закордонних справ Туреччини та державний секретар США Марко Рубіо погодилися на продовження ініціатив щодо організації прямих мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомиляє Reuters.

Поки що дата наступної зустрічі на високому рівні залишається невизначеною. За словами Рубіо, США спершу оцінять результати переговорів між делегаціями України та Росії, запланованих на п’ятницю, і вже після цього вирішуватимуть щодо можливого саміту за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

відео дня

Виступаючи перед журналістами в Туреччині, Рубіо наголосив, що мова йде про особисту зустріч:

"Єдиний, хто може розірвати цю глухий кут на даний момент, якщо її взагалі можна розірвати, це президент Трамп. Він просто хоче покласти край війні".

На запитання щодо конкретних кроків та термінів можливої зустрічі президентів, Рубіо відповів, що рішення будуть ухвалюватися після завершення поїздки Трампа на Близький Схід:

"Нам доведеться з'ясувати, як це втілити в життя. Тож, ймовірно, ми почекаємо, поки він завершить свою поїздку... Ми подивимося, що буде завтра, а потім будуть прийняті рішення щодо термінів", – сказав Рубіо.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність української сторони до участі в багатосторонніх переговорах, зокрема із залученням делегацій США, Туреччини та Росії.

Нардеп, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко заявив, що РФ дала сигнал про готовність продовжувати мирні умови у форматі Стамбула-2022. Єдиною метою російської делегації є сформулювати проєкт капітуляції України.

Крім того, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що у Туреччині російська делегація, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб основою переговорів стали Стамбульські угоди початку 2022 року, які містили вимоги Кремля про повну капітуляцію України.

Читайте також:

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України мирні переговори Переговори про припинення вогню переговори в Стамбулі
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Переговори в Туреччині та відповідь Зеленського: головні новини України (дайджест)

Переговори в Туреччині та відповідь Зеленського: головні новини України (дайджест)

21:59Війна
Зеленський затвердив склад делегації на переговори з РФ у Стамбулі - хто туди увійшов

Зеленський затвердив склад делегації на переговори з РФ у Стамбулі - хто туди увійшов

21:28Війна
Знищення Кримського мосту у 2025 році: Буданов зробив загадкову заяву

Знищення Кримського мосту у 2025 році: Буданов зробив загадкову заяву

20:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мрії стануть реальністю: на 3 знаки зодіаку чекає шалений успіх найближчим часом

Мрії стануть реальністю: на 3 знаки зодіаку чекає шалений успіх найближчим часом

Гривня раптово обвалилась щодо євро: курс валют на 15 травня

Гривня раптово обвалилась щодо євро: курс валют на 15 травня

Гороскоп на завтра 16 травня: Дівам - великий успіх, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на завтра 16 травня: Дівам - великий успіх, Скорпіонам - гарні новини

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

Потепління накриє Україну: стала відома точна дата підвищення температури

Потепління накриє Україну: стала відома точна дата підвищення температури

Останні новини

22:35

Українцям почнуть платити 20 тисяч гривень щомісяця: хто може отримати кошти

22:03

Як швидко відчистити кран від вапняного нальоту: простий, але дієвий спосіб

21:59

Переговори в Туреччині та відповідь Зеленського: головні новини України (дайджест)

21:28

Зеленський затвердив склад делегації на переговори з РФ у Стамбулі - хто туди увійшов

21:20

Як прибрати вм'ятини від меблів на килимі: хитрий трюк, про який мало хто знає

Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти "пробиватимуть стелю"Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти «пробиватимуть стелю»
21:19

Жан Беленюк зробив комплімент Юлії Тимошенко, та показав з нею селфі без фільтрів

21:06

Рубіо натякнув на "велику розмову": подробиці заяви

20:49

Путін відправив у відставку "парадного генерала", командувача Сухопутних військ РФ

20:38

Трусило під час зустрічі Зеленського та Ердогана: у Туреччині стався землетрус

Реклама
20:26

Знищення Кримського мосту у 2025 році: Буданов зробив загадкову заяву

20:24

Як вивести хрін з городу назавжди: дієві методи боротьби

20:01

Для 4 міст загроза найбільша: з'явився тривожний прогноз щодо бойових дій у травні

19:59

Норвегія виконує обіцянку щодо F-16: ЗМІ розповіли коли, планують завершити передачу

19:45

Образа дією: чому у Путіна залишився тільки один маневрПогляд

19:35

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

19:31

Ціни зросли майже на 10 гривень: в Україні стрімко дорожчає базовий продукт

19:28

Аліна Гросу поскаржилася на проблеми у шлюбі: "Не розмовляє зі мною"

19:23

Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

19:23

MRKTNG MRTHN 2025 "Під сонцем інсайтів": у Києві зберуться топові маркетологи й креативники новини компанії

19:12

Чи піде Україна на поступки щодо Криму: Зеленський зробив заяву

Реклама
18:49

Зеленський поставив Лаврова на місце після його образ

18:21

Гранд-фінал "Євробачення-2025": де дивитися виступ представників України новини компанії

18:18

В РФ заявили про свою позицію та завдання на переговорах у Стамбулі - деталіВідео

18:04

"Іду на ви" — звідки фраза і як вона стала символом мужності українського воїна

17:52

"Путін має продемонструвати лідерство": Зеленський розкритикував диктатора

17:35

Зеленський не поїде на переговори з РФ: хто очолить делегацію

17:22

Україна погодилась на переговори з РФ у Стамбулі - Зеленський назвав основні деталі

17:16

Зовсім не впізнати: Боржемська показала, як змінився її 16-річний син від Узєлкова

17:13

Тиша перед рішучим кроком: Зеленські вийшли до українців в неочікуваних образах

17:12

Долар і євро раптово подешевшали: став відомий курс валют на 16 травня

17:06

Путін втратив можливість: Рютте зробив різку заяву про переговори в Стамбулі

16:54

Путін надіслав Трампу таємний сигнал в рамках переговорів у Стамбулі - що відомо

16:50

Є один чіткий сигнал: чого насправді хоче РФ від переговорів у Стамбулі

16:49

Б'є, значить любить: фрази з дитинства, які калічать наше розуміння любові

16:42

1+1 Україна спільно з Одеським міжнародним кінофестивалем представляють серію програм "Аргумент кіно"

16:23

Як правильно варити куряче філе: шеф-кухар вказав на важливі нюанси

16:18

"Дійти до околиць Києва": в CNN сказали, де РФ може розпочати новий наступ

16:07

Виник дефіцит на ринку: широковживаний продукт суттєво подорожчав в Україні

16:07

Вже за годину, РФ готує удар по одному з міст України: в ОВА назвали вулицю і час

15:40

Трамп назвав нову умову закінчення війни на фоні переговорів у Стамбулі

Реклама
15:40

Як платити менше за спожитий газ: у Нафтогазі розкрили секрет

15:31

РФ розпочала свій літній наступ: у ЗСУ сказали, чи буде перемир'я

15:27

"Пекельний удар, Новоросійськ не існуватиме": названо важелі тиску ЄС на Путіна

15:19

Трагедія для Кремля: як військовий пілот викрав один із найновіших літаків СРСР

15:02

Тепер він усім по кишені: ціна на популярний овоч різко обвалилася

14:55

Не можна конфліктувати і сперечатися 16 травня: яке свято і день ангела

14:48

У РФ назвали Зеленського "жалюгідною людиною": в МЗС України жорстко відреагували

14:36

Жінка - не людина: актор-путініст Кузя з "Універу" принизив усіх росіянок

14:30

Чим відрізняються 2 бабусі: лише геній вгадає за 29 секунд

14:29

Як відмити слайм з одягу: лайфхак, який врятує улюблені речі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти