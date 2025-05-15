Рубіо натякнув на "велику розмову": подробиці заяви

Держсекретар заявив, що США очікують результатів переговорів між Україною та Росією, перш ніж рухатися далі.

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Туреччина і США готують новий етап діалогу щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

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Рубіо підкреслив важливість особистої зустрічі з Путіним

США чекають результатів переговорів Росії та України в п’ятницю

Міністр закордонних справ Туреччини та державний секретар США Марко Рубіо погодилися на продовження ініціатив щодо організації прямих мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомиляє Reuters.

Поки що дата наступної зустрічі на високому рівні залишається невизначеною. За словами Рубіо, США спершу оцінять результати переговорів між делегаціями України та Росії, запланованих на п’ятницю, і вже після цього вирішуватимуть щодо можливого саміту за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

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Виступаючи перед журналістами в Туреччині, Рубіо наголосив, що мова йде про особисту зустріч:

"Єдиний, хто може розірвати цю глухий кут на даний момент, якщо її взагалі можна розірвати, це президент Трамп. Він просто хоче покласти край війні".

На запитання щодо конкретних кроків та термінів можливої зустрічі президентів, Рубіо відповів, що рішення будуть ухвалюватися після завершення поїздки Трампа на Близький Схід:

"Нам доведеться з'ясувати, як це втілити в життя. Тож, ймовірно, ми почекаємо, поки він завершить свою поїздку... Ми подивимося, що буде завтра, а потім будуть прийняті рішення щодо термінів", – сказав Рубіо.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність української сторони до участі в багатосторонніх переговорах, зокрема із залученням делегацій США, Туреччини та Росії.

Нардеп, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко заявив, що РФ дала сигнал про готовність продовжувати мирні умови у форматі Стамбула-2022. Єдиною метою російської делегації є сформулювати проєкт капітуляції України.

Крім того, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що у Туреччині російська делегація, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб основою переговорів стали Стамбульські угоди початку 2022 року, які містили вимоги Кремля про повну капітуляцію України.

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