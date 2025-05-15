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Долар і євро раптово подешевшали: став відомий курс валют на 16 травня

Альона Вороніна
15 травня 2025, 17:12
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Нацбанк України встановив новий курс валют на п’ятницю, 16 травня. Гривня зміцнила свої позиції щодо долара і євро.
курс валют
Курс валют - долар і євро раптово подешевшали/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у п’ятницю, 16 травня
  • На скільки подешевшав долар
  • На скільки впав євро щодо гривні

Національний банк України знизив курс долара до гривні на 16 травня 2025 року. Також став нижчим курс євро до гривні. Такі дані опубліковані на сайті НБУ.

На 16 травня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,4709 гривень за 1 долар, що на 0,0667 грн нижче, ніж у попередній день.

відео дня

Офіційний курс євро був встановлений на рівні 46,3831 гривень за 1 євро (-0,2055 грн).

На міжбанку курс сьогодні знизився на 1 копійку і становить 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара залишився незмінним – він становить 41,75 гривень.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс валют – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, експерти оцінили ситуацію на ринку валют до 18 травня. Принаймні на тиждень відкладається очікувана незначна девальвація готівкової гривні

Також раніше з’явився прогноз, що буде з курсом долара в Україні до кінця року. Тенденція зі зміцнення гривні на ринку валют незабаром може змінитися.

Нагадаємо, експерт розповів, у чому вигідно зберігати гроші українцям у 2025 році. Економіст пояснив, чому в умовах інфляції та стабільного валютного курсу у 2025 році найбільш вигідно зберігати заощадження в гривневих ОВДП.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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