Хто пройшов у гранд-фінал Євробачення 2025: фаворити не потрапили

Коротко:
- Хто вийшов у фінал Євробачення після другого півфіналу
- Який результат здивував шанувальників шоу
Сьогодні, 15 травня, став відомий список країн, які пройшли з другого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення 2025 до фіналу.
Як відомо, Україна все ж таки потрапила до списку фаворитів, хоча момент був досить напруженим, оскільки гурт Ziferblat назвали в останню чергу під час першого півфіналу.
Хто пройшов до фіналу Євробачення-2025
- Литва - Katarsis - Tavo akyshttps
- Ізраїль - Юваль Рафаель - New Day Will Rise
- Вірменія - Parg - SURVIVOR
- Данія - Sissal - Hallucinationhttps
- Австрія - JJ - Wasted Lovehttps
- Люксембург - Лора Торн - La Poupée Monte Le Son
- Фінляндія - Еріка Вікман - ICH KOMME
- Латвія - Tautumeitas - Bur Man Laimi
- Мальта - Міріана Конте - SERVIN
- Греція - Princ - Mila
Цікаво, що фаворити букмекерів - Австралія, не потрапили до фіналу конкурсу і не виступлять у гранд-фіналі 17 травня.
До слова, з першого півфіналу пройшли такі країни:
- Норвегія: Kyle Alessandro - Lighter
- Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm
- Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu
- Ісландія: Væb - Róa
- Нідерланди: Claude - C'est La Vie
- Польща: Justyna Steczkowska - Gaja
- Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta l'Italia
- Естонія: Tommy Cash - Espresso macchiato
- Португалія: Napa - Deslocado
- Україна: Ziferblat - Bird of Pray
Нагадаємо фінал Євробачення 2025 відбудеться 17 травня. У суботу ми дізнаємося, хто переміг у Євробаченні цього року.
Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
Вас також може зацікавити:
- Teresa & Maria по-грузинськи: учасниця Євробачення-2025 із Грузії повторила образ Jerry Heil
- Євробачення 2025: співачка з Мальти в червоних колготках і білизні вразила сильним вокалом
- Євробачення-2025: Німеччина змусила танцювати єврофанів запальним хітом
Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред