Хто пройшов у гранд-фінал Євробачення 2025: фаворити не потрапили

Тепер відомі всі фіналісти конкурсу Євробачення 2025, які виступлять цього року в гранд-фіналі 17 травня.

https://glavred.net/starnews/kto-proshel-v-grand-final-evrovideniya-2025-10665065.html Посилання скопійоване

Хто пройшов до фіналу Євробачення 2025 / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Хто вийшов у фінал Євробачення після другого півфіналу

Який результат здивував шанувальників шоу

Сьогодні, 15 травня, став відомий список країн, які пройшли з другого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення 2025 до фіналу.

Як відомо, Україна все ж таки потрапила до списку фаворитів, хоча момент був досить напруженим, оскільки гурт Ziferblat назвали в останню чергу під час першого півфіналу.

відео дня

Хто пройшов до фіналу Євробачення-2025

Литва - Katarsis - Tavo akyshttps

Ізраїль - Юваль Рафаель - New Day Will Rise

Вірменія - Parg - SURVIVOR

Данія - Sissal - Hallucinationhttps

Австрія - JJ - Wasted Lovehttps

Люксембург - Лора Торн - La Poupée Monte Le Son

Фінляндія - Еріка Вікман - ICH KOMME

Латвія - Tautumeitas - Bur Man Laimi

Мальта - Міріана Конте - SERVIN

Греція - Princ - Mila

Цікаво, що фаворити букмекерів - Австралія, не потрапили до фіналу конкурсу і не виступлять у гранд-фіналі 17 травня.

До слова, з першого півфіналу пройшли такі країни:

Норвегія: Kyle Alessandro - Lighter

Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm

Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu

Ісландія: Væb - Róa

Нідерланди: Claude - C'est La Vie

Польща: Justyna Steczkowska - Gaja

Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta l'Italia

Естонія: Tommy Cash - Espresso macchiato

Португалія: Napa - Deslocado

Україна: Ziferblat - Bird of Pray

Нагадаємо фінал Євробачення 2025 відбудеться 17 травня. У суботу ми дізнаємося, хто переміг у Євробаченні цього року.

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.

Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

Вас також може зацікавити:

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред