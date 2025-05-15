Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Українцям почнуть платити 20 тисяч гривень щомісяця: хто може отримати кошти

Марія Николишин
15 травня 2025, 22:35
196
Деякі українці можуть отримати грошову допомогу.
Українцям почнуть платити 20 тисяч гривень щомісяця: хто може отримати кошти
Грошова допомога українцям / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Кияни зможуть отримати грошову допомогу
  • Вона передбачена для людей, які залишили дім через руйнування

Українці, які змушені залишити свої оселі через руйнування, зможуть отримати грошову допомогу. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, сума виплат буде у розмірі 40 тисяч гривень одноразово та 20 тисяч гривень щомісяця.

відео дня

"Після ворожої атаки 24 квітня ми провели термінове засідання Ради оборони Києва. Тоді я поставив чітке завдання — розробити комплексну систему реагування, яка включає не лише ліквідацію наслідків, а й реальну допомогу постраждалим киянам", - написав він.

Зазначається, що створено чіткий план дій для міських служб — з оперативним штабом, розселенням, гуманітарною допомогою.

"Формула змін чітка: ніякої бюрократії замість допомоги, тільки реальні дії. Постраждалі мають відчувати не співчуття на словах, а підтримку на ділі", - додав Ткаченко.

Грошова допомога - що відомо

Як повідомляв Главред, громадяни України можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Право на захист" та Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Кошти передбачені тим, хто евакуювався з небезпечних районів, постраждав через обстріли чи має пошкоджене житло.

Також відомо, що жителі п’яти українських областей, що перебувають поблизу зони бойових дій, можуть отримати фінансову підтримку від уряду Естонії.

Крім того, чеська гуманітарна організація People in need відкрила нову програму допомоги вразливим категоріям українцям під час війни в рамках якої виплати можуть тримати мешканці Харкова та прифронтових громад області.

Читайте також:

Хто такий Тимур Ткаченко?

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України грошова допомога
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Москва хоче виснажити нас": подробиці заяви Сирського на Раді НАТО

"Москва хоче виснажити нас": подробиці заяви Сирського на Раді НАТО

00:06Війна
Папа Римський хоче зустрітися із Зеленським та стати посередником у війні - Bild

Папа Римський хоче зустрітися із Зеленським та стати посередником у війні - Bild

23:18Світ
Переговори в Туреччині та відповідь Зеленського: головні новини України (дайджест)

Переговори в Туреччині та відповідь Зеленського: головні новини України (дайджест)

21:59Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мрії стануть реальністю: на 3 знаки зодіаку чекає шалений успіх найближчим часом

Мрії стануть реальністю: на 3 знаки зодіаку чекає шалений успіх найближчим часом

Гривня раптово обвалилась щодо євро: курс валют на 15 травня

Гривня раптово обвалилась щодо євро: курс валют на 15 травня

Гороскоп на завтра 16 травня: Дівам - великий успіх, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на завтра 16 травня: Дівам - великий успіх, Скорпіонам - гарні новини

Скандал на Євробаченні-2025: один з учасників закликає бойкотувати конкурс

Скандал на Євробаченні-2025: один з учасників закликає бойкотувати конкурс

Потепління накриє Україну: стала відома точна дата підвищення температури

Потепління накриє Україну: стала відома точна дата підвищення температури

Останні новини

23:35

Євробачення 2025: співачка з Мальти в червоних колготках і білизні вразила сильним вокалом

23:23

Teresa & Maria по-грузинськи: учасниця Євробачення 2025 від Грузії повторила образ Jerry HeilВідео

23:18

Папа Римський хоче зустрітися із Зеленським та стати посередником у війні - Bild

23:13

Чи можна заряджати акумулятор просто в моторному відсіку: відповідь автомеханіка

22:57

"Євробачення 2025": Ірландія "протягнула" на конкурс радянського собакуВідео

Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти "пробиватимуть стелю"Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти «пробиватимуть стелю»
22:38

Гігантський блендер і голий торс: Австралія відкрила другий півфінал Євробачення 2025Відео

22:35

Українцям почнуть платити 20 тисяч гривень щомісяця: хто може отримати кошти

22:03

Як швидко відчистити кран від вапняного нальоту: простий, але дієвий спосіб

21:59

Переговори в Туреччині та відповідь Зеленського: головні новини України (дайджест)

Реклама
21:28

Зеленський затвердив склад делегації на переговори з РФ у Стамбулі - хто туди увійшов

21:20

Як прибрати вм'ятини від меблів на килимі: хитрий трюк, про який мало хто знає

21:19

Жан Беленюк зробив комплімент Юлії Тимошенко, та показав з нею селфі без фільтрів

21:06

Рубіо натякнув на "велику розмову": подробиці заяви

20:49

Путін відправив у відставку "парадного генерала", командувача Сухопутних військ РФ

20:38

Трусило під час зустрічі Зеленського та Ердогана: у Туреччині стався землетрус

20:26

Знищення Кримського мосту у 2025 році: Буданов зробив загадкову заяву

20:24

Як вивести хрін з городу назавжди: дієві методи боротьби

20:01

Для 4 міст загроза найбільша: з'явився тривожний прогноз щодо бойових дій у травні

19:59

Норвегія виконує обіцянку щодо F-16: ЗМІ розповіли коли, планують завершити передачу

19:45

Образа дією: чому у Путіна залишився тільки один маневрПогляд

Реклама
19:35

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

19:31

Ціни зросли майже на 10 гривень: в Україні стрімко дорожчає базовий продукт

19:28

Аліна Гросу поскаржилася на проблеми у шлюбі: "Не розмовляє зі мною"

19:23

Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

19:23

MRKTNG MRTHN 2025 "Під сонцем інсайтів": у Києві зберуться топові маркетологи й креативники новини компанії

19:12

Чи піде Україна на поступки щодо Криму: Зеленський зробив заяву

18:49

Зеленський поставив Лаврова на місце після його образ

18:21

Гранд-фінал "Євробачення-2025": де дивитися виступ представників України новини компанії

18:18

В РФ заявили про свою позицію та завдання на переговорах у Стамбулі - деталіВідео

18:04

"Іду на ви" — звідки фраза і як вона стала символом мужності українського воїна

17:52

"Путін має продемонструвати лідерство": Зеленський розкритикував диктатора

17:35

Зеленський не поїде на переговори з РФ: хто очолить делегацію

17:22

Україна погодилась на переговори з РФ у Стамбулі - Зеленський назвав основні деталі

17:16

Зовсім не впізнати: Боржемська показала, як змінився її 16-річний син від Узєлкова

17:13

Тиша перед рішучим кроком: Зеленські вийшли до українців в неочікуваних образах

17:12

Долар і євро раптово подешевшали: став відомий курс валют на 16 травня

17:06

Путін втратив можливість: Рютте зробив різку заяву про переговори в Стамбулі

16:54

Путін надіслав Трампу таємний сигнал в рамках переговорів у Стамбулі - що відомо

16:50

Є один чіткий сигнал: чого насправді хоче РФ від переговорів у Стамбулі

16:49

Б'є, значить любить: фрази з дитинства, які калічать наше розуміння любові

Реклама
16:42

1+1 Україна спільно з Одеським міжнародним кінофестивалем представляють серію програм "Аргумент кіно"

16:23

Як правильно варити куряче філе: шеф-кухар вказав на важливі нюанси

16:18

"Дійти до околиць Києва": в CNN сказали, де РФ може розпочати новий наступ

16:07

Виник дефіцит на ринку: широковживаний продукт суттєво подорожчав в Україні

16:07

Вже за годину, РФ готує удар по одному з міст України: в ОВА назвали вулицю і час

15:40

Трамп назвав нову умову закінчення війни на фоні переговорів у Стамбулі

15:40

Як платити менше за спожитий газ: у Нафтогазі розкрили секрет

15:31

РФ розпочала свій літній наступ: у ЗСУ сказали, чи буде перемир'я

15:27

"Пекельний удар, Новоросійськ не існуватиме": названо важелі тиску ЄС на Путіна

15:19

Трагедія для Кремля: як військовий пілот викрав один із найновіших літаків СРСР

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти