Українцям почнуть платити 20 тисяч гривень щомісяця: хто може отримати кошти

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу.

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Грошова допомога українцям / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Кияни зможуть отримати грошову допомогу

Вона передбачена для людей, які залишили дім через руйнування

Українці, які змушені залишити свої оселі через руйнування, зможуть отримати грошову допомогу. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, сума виплат буде у розмірі 40 тисяч гривень одноразово та 20 тисяч гривень щомісяця.

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"Після ворожої атаки 24 квітня ми провели термінове засідання Ради оборони Києва. Тоді я поставив чітке завдання — розробити комплексну систему реагування, яка включає не лише ліквідацію наслідків, а й реальну допомогу постраждалим киянам", - написав він.

Зазначається, що створено чіткий план дій для міських служб — з оперативним штабом, розселенням, гуманітарною допомогою.

"Формула змін чітка: ніякої бюрократії замість допомоги, тільки реальні дії. Постраждалі мають відчувати не співчуття на словах, а підтримку на ділі", - додав Ткаченко.

Грошова допомога - що відомо

Як повідомляв Главред, громадяни України можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Право на захист" та Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Кошти передбачені тим, хто евакуювався з небезпечних районів, постраждав через обстріли чи має пошкоджене житло.

Також відомо, що жителі п’яти українських областей, що перебувають поблизу зони бойових дій, можуть отримати фінансову підтримку від уряду Естонії.

Крім того, чеська гуманітарна організація People in need відкрила нову програму допомоги вразливим категоріям українцям під час війни в рамках якої виплати можуть тримати мешканці Харкова та прифронтових громад області.

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Хто такий Тимур Ткаченко? Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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