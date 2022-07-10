Палять тіла, б'ють і ґвалтують: на Запоріжжі окупанти доводять своїх же солдатів до суїциду

Російське командування ґвалтує солдатів за невиконання наказів.
У Запорізькій області російські військові почали масово дезертирувати через знущання з боку керівництва. Багато окупантів стріляють в себе ж, є випадки зґвалтування солдатів. Про це розповідають місцеві медики і жителі, повідомляє РИА Мелітополь.
Вчора жителі Якимівки повідомили про те, що окупанти розшукували понад 600 своїх солдатів-дезертирів, які самовільно покинули розташування. Окупанти перевіряли документи місцевих жителів, обшукували Гаражі і покинуті будинки.
Медпрацівники розповідають про те, що на початку липня в лікарню потрапив російський солдат, які через небажання воювати в Україні вистрілив собі в голову. Він помер на наступний день.
Також відомо про те, що російські командири зґвалтували мінімум трьох своїх солдатів. Це вони зробили за те, що окупанти відмовилися виконувати накази начальства. Їх ґвалтували в приміщенні місцевої поліції.
За даними видання, російські військові спалюють трупи своїх же солдатів у дворі поліцейської дільниці. Більшість з них були піддані тортурам або страти за дезертирство, вчинення розбоїв і невиконання наказів начальства.
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Нагадаємо, раніше начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ в південному напрямку просуваються повільно, але впевнено.
Згодом у британській розвідці повідомили, що українська армія проводить ряд атак на запорізькому напрямку та в напрямку тимчасово окупованого Ізюму в Харківській області.
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