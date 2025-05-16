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Нова заява делегації РФ: ЗМІ розповіли коли чекати першу зустріч з Україною

Руслан Іваненко
16 травня 2025, 03:00
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Помічник Путіна заявив, що російська делегація готова розпочати переговори без попередніх умов.
переговоры
Російська делегація прибула до Стамбула / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Про головне:

  • Російська делегація прибула до Стамбула для переговорів з Україною
  • Мединський підтвердив готовність РФ до переговорів без попередніх умов

Керівник російської переговорної групи, помічник президента РФ Володимир Мединський повідомив, що представники Москви очікують зустрічі з українською делегацією у п’ятницю вранці, 16 травня. Про це він заявив у коментарі російському державному агентству "РИА Новости".

За словами Мединського, о 10:00 делегація РФ буде "чекати українську сторону, яка має прибути на зустріч".

відео дня

Він також зазначив, що російська сторона прибула до Стамбула 15 травня з метою проведення "прямих, двосторонніх, без попередніх умов переговорів з Україною".

Крім того, за словами представника Кремля, делегація РФ вже зустрілася з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, і ця зустріч була "дуже плідною".

Переговоры
Делегація РФ / Фото: Скріншот

Мединський додав, що делегація РФ "готова до роботи".

Переговори в Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність української сторони до участі в багатосторонніх переговорах, зокрема із залученням делегацій США, Туреччини та Росії.

Як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Туреччини разом із держсекретарем США Марко Рубіо домовилися підтримати ініціативи щодо організації прямих мирних перемовин між Києвом і Москвою.

Крім того, особиста зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна є питанням часу та може відбутися вже незабаром. Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка, передає Politico.

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Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року.

Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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