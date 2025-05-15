Гігантський блендер і голий торс: Австралія відкрила другий півфінал Євробачення 2025

Коротко:
- Який вигляд мав номер Австралії
- Які декорації були використані в шоу і чим вони запам'яталися
Уже сьогодні світ дізнається всіх фіналістів міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025. Сьогодні, 15 травня, 16 учасників виборюють право представляти свою країну в гранд-фіналі шоу.
У другому півфіналі з'являться музичні представники з таких країн, як Австралія, Чорногорія, Ірландія, Латвія, Вірменія, Австрія, Греція, Литва, Мальта, Грузія, Данія, Чехія, Люксембург, Ізраїль, Сербія та Фінляндія. І тільки 10 із них посядуть останні місця в гранд-фіналі.
Другий півфінал стартував зі смішного номера в стилі 80-х - у гігантському блендері "змішувався" і переодягався учасник від Австралії. До слова, артист Go-Jo є фаворитом букмекерів.
Він тепер буде і фаворитом прихильниць, після того, як оголився наприкінці свого номера і показав на половину світу свій підкачаний торс.
Europe after this: ? ??????#Eurovision2025#eurovisionpic.twitter.com/WJgF4q65dA- Катерина (@_katerynka) May 15, 2025
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.
Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.
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