Гігантський блендер і голий торс: Австралія відкрила другий півфінал Євробачення 2025

Який вигляд може мати людина після блендера, знає Австралія.

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Учасник від Австралії після "блендера" / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Який вигляд мав номер Австралії

Які декорації були використані в шоу і чим вони запам'яталися

Уже сьогодні світ дізнається всіх фіналістів міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025. Сьогодні, 15 травня, 16 учасників виборюють право представляти свою країну в гранд-фіналі шоу.

У другому півфіналі з'являться музичні представники з таких країн, як Австралія, Чорногорія, Ірландія, Латвія, Вірменія, Австрія, Греція, Литва, Мальта, Грузія, Данія, Чехія, Люксембург, Ізраїль, Сербія та Фінляндія. І тільки 10 із них посядуть останні місця в гранд-фіналі.

відео дня

Учасник від Австралії після "блендера" / Скріншот YouTube

Другий півфінал стартував зі смішного номера в стилі 80-х - у гігантському блендері "змішувався" і переодягався учасник від Австралії. До слова, артист Go-Jo є фаворитом букмекерів.

Go-Jo з треком Milkshake Man / фото: скрін відео

Він тепер буде і фаворитом прихильниць, після того, як оголився наприкінці свого номера і показав на половину світу свій підкачаний торс.

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