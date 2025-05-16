Чи відбудеться зустріч Трампа з Путіним: у Білому домі відповіли

Старший директор Ради національної безпеки Білого дому наголошує на важливості переговорів для припинення війни в Україні.

https://glavred.net/politics/sostoitsya-li-vstrecha-trampa-s-putinym-v-belom-dome-otvetili-10665110.html Посилання скопійоване

Білий дім не виключає особистої зустрічі Трампа з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Читайте в матеріалі:

Коли може відбутися зустріч президентів

Чому Білий дім вважає зустріч неминучою

Особиста зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна є питанням часу та може відбутися вже незабаром. Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка, передає Politico.

Під час зустрічі високопоставлених дипломатів у Туреччині, присвяченій пошукам шляхів до припинення війни Росії проти України, Горка підкреслив необхідність зупинити кровопролиття та залучити Володимира Путіна до досягнення остаточної угоди.

відео дня

При цьому він зазначив, що змусити російського президента до цього неможливо:

"Угоди – це питання часу. Коли настає слушний час, саме тоді президент перебуватиме в кімнаті з Путіним", — сказав Горка.

Він додав, що така зустріч є "неминучою", однак відмовився надати деталі щодо можливих термінів або умов.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність української сторони до участі в багатосторонніх переговорах, зокрема із залученням делегацій США, Туреччини та Росії.

Як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Туреччини разом із держсекретарем США Марко Рубіо домовилися підтримати ініціативи щодо організації прямих мирних перемовин між Києвом і Москвою.

Утім, президент РФ Володимир Путін продовжує уникати особистих переговорів із Володимиром Зеленським. Як зазначає The Telegraph, така зустріч могла б створити образ рівноправного діалогу, що суперечить кремлівським пропагандистським наративам.

Читайте також:

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред