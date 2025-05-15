Норвегія виконує обіцянку щодо F-16: ЗМІ розповіли коли, планують завершити передачу

Міністр оборони заявив, що поставки винищувачів відбуваються за графіком, але без публічного розголошення деталей.

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Норвегія виконує обіцянку щодо F-16 / Колаж Главред, фото Википедия, pixabay

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Норвегія вже передала Україні частину винищувачів F-16

Усі обіцяні літаки планують передати до кінця 2025 року

Кількість переданих F-16 не розголошують із міркувань безпеки

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік повідомив, що Осло дотримується графіка передачі винищувачів F-16 Україні, а поставки мають завершитися до кінця 2025 року. Про це він сказав у коментарі NRK.

Сандвік підтвердив, що Норвегія виконає свої зобовʼязання, взяті перед Україною минулого року, та надасть усі обіцяні винищувачі. За його словами, частина літаків вже передана Києву.

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"Передача норвезьких F-16 відбувається за графіком, однак з міркувань безпеки операцій України та після консультацій з українською стороною ми не розголошуємо кількість переданих літаків", — зазначив Сандвік.

Водночас глава Міноборони наголосив, що Норвегія продовжує підтримку українських сил ППО. Зокрема, минулого року уряд виділив на ці цілі додаткові 1,3 мільярда норвезьких крон.

F-16/Інфографіка: Главред

"Завдяки цьому внеску Норвегія допомагає покращити українську систему ППО у співпраці з іншими учасниками Коаліції повітряної оборони", — додав він.

Коаліція рішучих - новини за темою

Як повідомляв Главред, Британія успішно протестувала електромагнітну зброю RapidDestroyer, здатну знищувати дрони за допомогою потужного імпульсу. Систему, розроблену консорціумом на чолі з французькою Thales, можуть застосувати в Україні.

Раніше повідомлялося про обговорення введення іноземного контингенту в Україну. У Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон обговорили роботу "коаліції рішучих" щодо розміщення військового контингенту в Україні.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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