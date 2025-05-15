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Папа Римський хоче зустрітися із Зеленським та стати посередником у війні - Bild

Марія Николишин
15 травня 2025, 23:18
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Папа Римський сказав, що Святий Престол готовий до "зустрічі ворогів".
Папа Римський хоче зустрітися із Зеленським та стати посередником у війні - Bild
Зустріч Зеленського із Папою / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Коротко:

  • Папа Лев XIV готовий стати посередником у війні
  • Він також планує зустрітись із Зеленським

Новий Папа Римський готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським вже цієї неділі. Про це пише Bild.

Зокрема, видання наводить останні заяви новообраного понтифіка, де він висловив готовність стати посередником у припиненні будь-якої війни з тих, що нині тривають.

відео дня

"Святий Престол готовий до зустрічі ворогів і поглядів один одному в очі, щоб народи могли отримати гідність, на яку вони заслуговують", – наголосив Папа Лев XIV.

В Bild також додали, що "у неділю Лев XIV планує зустрітися з президентом України Зеленським", але не зазначається, хто є джерелом цієї інформації.

Папа Римський - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 травня у Ватикані обрали нового Папу Римського. Ним став Роберт Френсіс Прево, який взяв ім'я Лев XIV. Таким чином він став першим Папою Римським із Північної Америки.

У своїй першій промові Лев XIV прямо не говорив нічого про Україну, але він акцентував на тому, що на нашій землі потрібен мир. Він наголосив на необхідності діалогу і зустрічей для досягнення миру.

Також відомо, новий понтифік Римо-Католицької Церкви Папа Лев XIV уже отримав низку офіційних запрошень до різних країн. Першими державами, які можуть прийняти його з апостольським візитом, стануть Туреччина, Україна та Перу.

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Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

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