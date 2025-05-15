Євробачення-2025: Німеччина змусила танцювати єврофанів запальним хітом

Коротко:
- Хто представляв Німеччину цього року
- Чим запам'ятався трек Німеччини на Євробаченні 2025
У четвер, 15 травня, у швейцарському місті Базель розпочався другий півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення 2025. На сцену вийшли 16 країн-учасниць, які боролися за останні десять місць у гранд-фіналі.
І поки світ очікує, хто ж заспіває в гранд-фіналі Євробачення 2025 вже 17 травня, сцену головної музичної арени буквально розірвав дует із Німеччини.
Це брат і сестра Abor & Tynna. Вони заспівали свій конкурсний трек Baller. Трек напевно стане хітом літніх дискотек, навіть якщо країна не здобуде перемогу в конкурсі.
До слова, за Німеччину голосувати не потрібно - вона потрапляє у фінал автоматично.
Цікавим елементом був смичковий електронний музичний інструмент, який підсвічувався білою LED-підсвіткою.
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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