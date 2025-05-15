Трусило під час зустрічі Зеленського та Ердогана: у Туреччині стався землетрус

Що відомо:
- У Туреччині стався землетрус
- Магнітуда землетрусу була 5,2 балів
У Туреччині стався потужний землетрус. Підземні поштовхи були зафіксовані просто в той момент, коли президент України Володимир Зеленський проводив переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє Анадолу.
Як відомо, епіцентр землетрусу було зафіксовано на глибині 18 км. Центр підземних поштовхів був за 12 км від столиці Туреччини Анкари - в районі Кулу міста Конья.
Саме в Анкарі й відбувалася зустріч Зеленського та Ердошага. Повідомляється, що магнітуда цього землетрусу була 5,2 балів.
Землетруси в Україні - останні новини
Востаннє Главред писав, що землетрус в Україні стався 23 жовтня 2024 року. Тоді Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус із магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці, у Дністровському районі Чернівецької області.
Напередодні цього ж місяця в Україні стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів було зафіксовано на території Криворізького району Дніпропетровської області.
Раніше, у вересні 2024 року в Одесі відчули потужний землетрус. Підземні поштовхи були і в інших регіонах області. З'ясувалося, що землетрус магнітудою 5,5 балів стався в Румунії.
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Що таке землетрус
Землетрус - підземні поштовхи і коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія.
Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі.
Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети.
Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.
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