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"Москва хоче виснажити нас": подробиці заяви Сирського на Раді НАТО

Руслан Іваненко
16 травня 2025, 00:06
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Головнокомандувач подякував партнерам, окреслив ситуацію на фронті та наголосив на потребах для ЗСУ.
Сырский
Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО у військовому форматі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Читайте в матеріалі:

  • Як Сирський оцінив поточну ситуацію на фронті
  • Чого Україна просить у країн НАТО просто зараз
  • Які заяви зробив адмірал НАТО щодо підтримки України

Олександр Сирський взяв участь у відеоконференції Ради Україна–НАТО у військовому форматі, де подякував партнерам за їхню вагому підтримку України у протистоянні російській агресії. Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у своїх соцмережах.

Він коротко окреслив оперативну ситуацію, наголосивши, що бойові дії тривають на фронті довжиною близько 1100 км.

відео дня

"Незважаючи на дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від своїх попередніх цілей на полі бою; москва перевела агресію у війну на виснаження, застосовуючи до 640 тисяч військових", — зазначив він.

Під час виступу було порушено питання індивідуальної та колективної підготовки українських військових у державах-партнерах, а також потреб у військовій техніці, озброєнні та логістиці. Окрема подяка була висловлена Альянсу за діяльність Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги Україні (NSATU).

Також він підкреслив важливість реалізації проєктів Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО та створення інтегрованої системи протиповітряної і протиракетної оборони.

"Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", — наголосив головнокомандувач.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, запевнив, що підтримка України з боку Альянсу залишатиметься непохитною.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше Олександр Сирський провів комплексну нараду за підсумками роботи Збройних Сил України у квітні 2025 року. За його словами, українські воїни втримали стійку оборону, ані критичних втрат, ані ворожих проривів не допущено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ готує "великий наступ" на одному напрямку. Армія країни-агресора Росії продовжує перекидати через окупований Маріуполь військову техніку.

Як повідомляв Главред, генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що на Покровському напрямку 60-тисячне російське угруповання збільшило інтенсивність бойових дій у спробах обійти місто із заходу, щоб перерізати трасу "Покровськ-Костянтинівка".

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Що таке Рада Україна-НАТО?

Рада Україна - НАТО — орган, що координує відносини України та НАТО, створений на Вільнюському саміті 2023 року. До 2023 року функції Ради Україна — НАТО виконувала Комісія Україна – НАТО.

До 2023 року Комісія Україна – НАТО була найвищим органом, який проводив консультації стосовно розвитку партнерських відносин Україна – НАТО та спрямовувала заходи в плані практичного співробітництва. Вона також була форумом для консультацій між Україною та країнами – членами Альянсу з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість, включаючи війну Російської Федерації проти України, пише Вікіпедія.

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