Синергія легенд: Барбра Стрейзанд і Пол Маккартні записали дует

83-річна Стрейзанд і 82-річний Маккартні все ще можуть заінтригувати свою армію фанатів до тремтіння.

Барбра Стрейзанд зараз - артистка записала дует із Полом Маккартні / колаж: Главред, фото: Mary McCartney, facebook.com/barbrastreisand

Коротко:

Барбара Стрейзанд розповіла, що готує дует із Полом Маккартні

У соціальних мережах співачка показала, як це було

Американська акторка і співачка Барбра Стрейзанд, на чиєму рахунку тридцять шість студійних альбомів, одинадцять збірок, десять концертних альбомів, п'ятнадцять саундтреків і сто сімнадцять синглів, готує до виходу новий альбом під назвою "The Secret Of Life: Partners, Volume Two", який є логічним продовженням її 34-го студійного альбому "Partners", випущеного в 2014 році. Прем'єра відбудеться 27 червня, а поки що зірка балує шанувальників привабливими анонсами і тизерами.

Так, нещодавно стало відомо, що один із треків її нового альбому Барбра записала з британським музикантом сером Полом Маккартні. Дуетом вони виконали трек під назвою "My Valentine".

На своїй сторінці у Facebook Стрейзанд показала, як відбувався запис і зазначила, що працювати з ексбітлом було для неї великим задоволенням. "Яка це була насолода - записувати "My Valentine" із Полом Маккартні. Можливість провести з ним час у студії була воістину незвичайною!" - написала Барбра Стрейзанд, і зазначила, що вже цієї п'ятниці, 16 травня, прихильники зможуть вперше почути їхній з Маккартні дует.

Барбра Стрейзанд зараз - артистка записала дует із Полом Маккартні / facebook.com/barbrastreisand

Хто така Барбра Стрейзанд? Барбра Стрейзанд - американська співачка й акторка, композиторка, кінорежисерка, продюсерка та політична активістка. Володарка двох Оскарів, а також премій Еммі, Греммі та Золотий глобус. Входить до невеликої групи людей, які були удостоєні премій Еммі, Греммі, Оскар і Тоні. Стрейзанд вважається однією з найбільш комерційно успішних жінок сучасного шоу-бізнесу і однією з найбільш продаваних музичних виконавиць, з обсягом продажів, що перевищує 150 мільйонів платівок по всьому світу. Вона - єдина виконавиця, яка впродовж понад півстоліття очолювала зі своїми альбомами Billboard 200 (у 1960-ті, 1970-ті, 1980-ті, 1990-ті, 2000-ті та 2010-ті роки), повідомляє Вікіпедія.

