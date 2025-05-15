Євробачення 2025: співачка з Мальти в червоних колготках і білизні вразила сильним вокалом

Коротко:
- У який скандал потрапила пісня представниці Мальти
- Чим запам'ятався номер співачки
Сьогодні, 15 травня вирішиться доля ще 16 країн-учасниць і стане зрозуміло, хто з них виступатиме у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025.
Однією з найяскравіших учасниць другого півфіналу стала артистка Мальти Міріану Конте. Вона запалила піснею SERVING і яскравим номером у червоних кольорах, а сама вона одягла блискучі стрінги поверх червоних леопардових колготках.
На сцені стояла величезна декорація у вигляді гігантського червоного рота, а сама співачка та її балет стрибали на величезних червоних м'ячах.
Цікаво, що пісня від Мальти вже побувала в невеличкому скандалі. початкова пісня ч досить неоднозначно сприймалася в англомовному середовищі через гру слів, які відсилали до жіночих геніталій. Але вона виправила текст і реально відмінно впоралася з хвилюванням під час живого виступу.
Крім того, її вокал звучав дуже впевнено і професійно, а сама вона явно балділа від живого виступу, яким би важким він не був.
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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