Євробачення 2025: співачка з Мальти в червоних колготках і білизні вразила сильним вокалом

Пісня представниці Мальти вже побувала в невеликому скандалі.

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Мальта в червоному пострибала на м'ячах / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

У який скандал потрапила пісня представниці Мальти

Чим запам'ятався номер співачки

Сьогодні, 15 травня вирішиться доля ще 16 країн-учасниць і стане зрозуміло, хто з них виступатиме у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025.

Однією з найяскравіших учасниць другого півфіналу стала артистка Мальти Міріану Конте. Вона запалила піснею SERVING і яскравим номером у червоних кольорах, а сама вона одягла блискучі стрінги поверх червоних леопардових колготках.

Мальта та її запальний виступ / Скриншот відео

На сцені стояла величезна декорація у вигляді гігантського червоного рота, а сама співачка та її балет стрибали на величезних червоних м'ячах.

Мальта та її запальний виступ / Скриншот відео

Цікаво, що пісня від Мальти вже побувала в невеличкому скандалі. початкова пісня ч досить неоднозначно сприймалася в англомовному середовищі через гру слів, які відсилали до жіночих геніталій. Але вона виправила текст і реально відмінно впоралася з хвилюванням під час живого виступу.

Мальта та її запальний виступ / Скріншот відео

Крім того, її вокал звучав дуже впевнено і професійно, а сама вона явно балділа від живого виступу, яким би важким він не був.

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Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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