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Буде дефіцит і шалені черги: економіст передрік Росії серйозні проблеми

Анна Ярославська
16 травня 2025, 02:29
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Щоб не провокувати високий рівень інфляції, російська влада вдасться до методів Радянського Союзу.
Росія, економіка
Ситуація в економіці РФ погіршуватиметься / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, архівне фото, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ситуація в економіці РФ погіршуватиметься
  • На росіян чекають або високі ціни, або дефіцит на прилавках

За підсумками 2024 року ціни на продукти в Росії зросли до 9-річного максимуму. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що надалі ситуація в країні-агресорі погіршуватиметься, а держава повернеться до практик Радянського Союзу.

"Ковбасні електрички" - народний витвір останнього десятиліття Радянського Союзу - просто повернуться в Росію. Буде дефіцит, будуть шалені черги", - сказав Пендзин під час чату на Главреді.

За словами експерта, є два шляхи вирішення продовольчих питань.

"У зв'язку зі зменшенням пропозиції на ринку можна або підвищувати ціни, або фіксувати невисокі ціни на державному рівні, але тоді буде зменшуватися загальний обсяг пропозиції. Тобто у вас або високі ціни, або дефіцит на прилавках. Хто жив у ті бурхливі часи, до 90-х років, пам'ятає, який вигляд мали продуктові магазини в ті часи - абсолютно порожні прилавки", - нагадав Пендзин.

Аналітик упевнений, що росіяни великими кроками йдуть саме до такого життя. Пендзин вважає, що Росія піде шляхом державного фіксування цін на міському рівні.

"Тобто для того, щоб не провокувати надзвичайно високий рівень інфляції, вони будуть робити те, що робили в Радянському Союзі. Хліб за 15 копійок, але ви підіть і спробуйте його купити після певного часу! Величезні черги", - додав експерт.

Дивіться відео - Чат з Олегом Пендзиним на Главреді, під час якого він дав прогноз щодо економічної ситуації:

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні зростають ціни на всі види м'яса. У травні окремі позиції додали в ціні до 30 грн за кілограм. Зокрема, подорожчали свинина і курятина. Серед причин підвищення цін - подорожчання логістики, енергоресурсів і кормів, а також зниження поголів'я.

Влітку ціни на овочі традиційно знижуються, оскільки починається новий сезон. Можна очікувати, що "борщовий набір" коштуватиме дешевше, ніж у весняний період. Утім, спрогнозувати, скільки коштуватимуть овочі, зараз складно. Ціни на овочі влітку залежатимуть від регіону.

Ціни на полуницю в Україні рекордно зростають - стало відомо, де дешевше купити улюблену ягоду. Аналітики склали короткий огляд цін у великих мережах супермаркетів.

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Хто такий Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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