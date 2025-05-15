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Путін відправив у відставку "парадного генерала", командувача Сухопутних військ РФ

Юрій Берендій
15 травня 2025, 20:49
1257
Путін відправив у відставку з посади командувача Сухопутних військ РФ генерала Салюкова, який знаходиться під санкціями через війну проти України.
Путін відправив у відставку 'парадного генерала', командувача Сухопутних військ РФ
Путін звільнив командувача Сухопутних військ РФ / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін відправив у відставку "парадного генерала"
  • Що відомо про генерала Олега Салюкова

Російський диктатор та воєнний злочинець Путін призначив генерала Олега Салюкова заступником секретаря Ради безпеки РФ, звільнивши його з посади командувача Сухопутних військ. Відповідний указ був оприлюднений увечері 15 травня, повідомляє "Радіо Свобода".

Хто стане новим очільником Сухопутних військ, наразі невідомо.

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10 грудня 2010 року указом тодішнього президента Дмитра Медведєва Олег Салюков був призначений заступником начальника Генштабу ЗС Росії. А 2 травня 2014 року Володимир Путін призначив його головнокомандувачем Сухопутних військ, він очолював також Московський гарнізон.

Звання генерала армії Салюков отримав 22 лютого 2019 року. Він регулярно відкривав Парад Перемоги на Червоній площі в Москві, зокрема останній парад 9 травня 2025 року, і звітував про його проведення міністру оборони.

Він перебуває під західними санкціями через агресію проти України.

Відставки в Міноборони РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2024 році в Росії було заарештовано ще одного колишнього заступника екс-міністра оборони Сергія Шойгу генерала Дмитра Булгакова. Політолог Олександр Морозов прокоментував причини та можливі наслідки змін у вищому військовому керівництві РФ.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль системно усуває з посад керівників Міноборони, а також старших офіцерів, задіяних у бойових діях в Україні. При цьому справжні мотиви звільнень приховуються, їх часто подають як боротьбу з корупцією.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов також заявив, що в російському військово-політичному керівництві відбулися певні перестановки, однак вони не є глибокими. Позиції Сергія Шойгу суттєво ослабли, водночас вплив Миколи Патрушева залишається незмінно потужним.

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