Teresa & Maria по-грузинськи: учасниця Євробачення 2025 від Грузії повторила образ Jerry Heil

У другому півфіналі Євробачення Mariam Shengelia, схоже, надихалася українками.

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Євробачення-2025 другий півфінал - номер Mariam Shengelia був схожий на Teresa & Maria / колаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

15 травня в Базелі пройшов другий півфінал музичного конкурсу Євробачення-2025. Під номером 10 на сцену вийшла конкурсантка з Грузії - Mariam Shengelia з піснею "Freedom".

Прекрасні вокальні дані, динамічна пісня, красиві національні танці в традиційних костюмах - все це зробило номер Маріам особливим. Якби не одне але.

Схоже, режисери номера артистки під час створення образу та декорацій надихалися учасницями Євробачення-2024 з України. Зокрема Jerry Heil, яка також у світлій сукні виконувала "Teresa & Maria" - пісню, що зрештою принесла їй та Alyona Alyona 3 місце на конкурсі.

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Mariam Shengelia на Євробаченні-2025 / Скриншот YouTube

Mariam Shengelia на Євробаченні-2025 / Скриншот YouTube

Mariam Shengelia на Євробаченні-2025 / Скриншот YouTube

А так виглядала сцена 2024 року на Євробаченні під час виконання "Teresa & Maria" Jerry Heil та Alyona Alyona.

Jerry Heil на Євробаченні-2024 / instagram.com/thejerryheil

Утім, це був не єдиний оммаж на "Teresa & Maria" Jerry Heil і Alyona Alyona. Скеля ще раз промайнула в другому півфіналі Євробачення-2025 - у Klavdia з Греції. Під час її виконання "Asteromáta" сцена мала ось такий вигляд:

Klavdia на Євробаченні-2025 / фото: скрин видео

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Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

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