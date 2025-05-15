Teresa & Maria по-грузинськи: учасниця Євробачення 2025 від Грузії повторила образ Jerry Heil

15 травня в Базелі пройшов другий півфінал музичного конкурсу Євробачення-2025. Під номером 10 на сцену вийшла конкурсантка з Грузії - Mariam Shengelia з піснею "Freedom".
Прекрасні вокальні дані, динамічна пісня, красиві національні танці в традиційних костюмах - все це зробило номер Маріам особливим. Якби не одне але.
Схоже, режисери номера артистки під час створення образу та декорацій надихалися учасницями Євробачення-2024 з України. Зокрема Jerry Heil, яка також у світлій сукні виконувала "Teresa & Maria" - пісню, що зрештою принесла їй та Alyona Alyona 3 місце на конкурсі.
А так виглядала сцена 2024 року на Євробаченні під час виконання "Teresa & Maria" Jerry Heil та Alyona Alyona.
Утім, це був не єдиний оммаж на "Teresa & Maria" Jerry Heil і Alyona Alyona. Скеля ще раз промайнула в другому півфіналі Євробачення-2025 - у Klavdia з Греції. Під час її виконання "Asteromáta" сцена мала ось такий вигляд:
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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