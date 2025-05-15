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"Євробачення 2025": Ірландія "протягнула" на конкурс радянського собаку

Олена Кюпелі
15 травня 2025, 22:57
131
Ірландія у співавторстві якоїсь Лариси виконала пісню про радянського собаку.
Ірландія з космічним номером про собаку Лайку
Ірландія з космічним номером про собаку Лайку / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Яка історія пісні про собаку Лайку
  • У якому стилі був зроблений номер Ірландії

Світ продовжує стежити за трансляцією другого півфіналу Євробачення 2025 і вболівати за свою країну.

І поки хтось бовтається в блендері, хтось співає, а хтось танцює максимально намагаючись заробити найвищий бал, ірландці виступили з піснею про радянську собаку Лайку.

Пісню про собаку виконала співачка EMMY. Номер нагадував космічний всесвіт. Космос і лайка - реальна історія. Йдеться про запуск собаки на прізвисько Лайка радянськими вченими на навколоземну орбіту. Тварину чекав трагічний кінець - після запуску Лайка прожила близько семи годин, і загинула через стрес і перегрів.

Автором "Laika Party" значиться сама Еммі і хтось на ім'я Лариса Тормі (Вільданова). Саме ця жінка надихнула конкурсантку від Ірландії на участь у Євробаченні. Зазначається, що Тормі - росіянка, хоч і живе, як Еммі, в Ірландії.

Номер у другому півфіналі нагадував космічний корабель на якому співала ліричну пісню співачка Еммі.

Лайка б пишалася виступом Ірландії
Лайка б пишалася виступом Ірландії / Скриншот YouTube

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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