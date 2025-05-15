"Євробачення 2025": Ірландія "протягнула" на конкурс радянського собаку

Ірландія у співавторстві якоїсь Лариси виконала пісню про радянського собаку.

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Ірландія з космічним номером про собаку Лайку / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Яка історія пісні про собаку Лайку

У якому стилі був зроблений номер Ірландії

Світ продовжує стежити за трансляцією другого півфіналу Євробачення 2025 і вболівати за свою країну.

І поки хтось бовтається в блендері, хтось співає, а хтось танцює максимально намагаючись заробити найвищий бал, ірландці виступили з піснею про радянську собаку Лайку.

Пісню про собаку виконала співачка EMMY. Номер нагадував космічний всесвіт. Космос і лайка - реальна історія. Йдеться про запуск собаки на прізвисько Лайка радянськими вченими на навколоземну орбіту. Тварину чекав трагічний кінець - після запуску Лайка прожила близько семи годин, і загинула через стрес і перегрів.

Автором "Laika Party" значиться сама Еммі і хтось на ім'я Лариса Тормі (Вільданова). Саме ця жінка надихнула конкурсантку від Ірландії на участь у Євробаченні. Зазначається, що Тормі - росіянка, хоч і живе, як Еммі, в Ірландії.

Номер у другому півфіналі нагадував космічний корабель на якому співала ліричну пісню співачка Еммі.

Лайка б пишалася виступом Ірландії / Скриншот YouTube

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Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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