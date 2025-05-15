"Євробачення 2025": Ірландія "протягнула" на конкурс радянського собаку

Коротко:
- Яка історія пісні про собаку Лайку
- У якому стилі був зроблений номер Ірландії
Світ продовжує стежити за трансляцією другого півфіналу Євробачення 2025 і вболівати за свою країну.
І поки хтось бовтається в блендері, хтось співає, а хтось танцює максимально намагаючись заробити найвищий бал, ірландці виступили з піснею про радянську собаку Лайку.
Пісню про собаку виконала співачка EMMY. Номер нагадував космічний всесвіт. Космос і лайка - реальна історія. Йдеться про запуск собаки на прізвисько Лайка радянськими вченими на навколоземну орбіту. Тварину чекав трагічний кінець - після запуску Лайка прожила близько семи годин, і загинула через стрес і перегрів.
Автором "Laika Party" значиться сама Еммі і хтось на ім'я Лариса Тормі (Вільданова). Саме ця жінка надихнула конкурсантку від Ірландії на участь у Євробаченні. Зазначається, що Тормі - росіянка, хоч і живе, як Еммі, в Ірландії.
Номер у другому півфіналі нагадував космічний корабель на якому співала ліричну пісню співачка Еммі.
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.
Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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