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Чи можливий різкий "стрибок" долара вгору: яким буде курс валют з 19 травня

Марія Николишин
16 травня 2025, 04:00
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Банкір розповів, чого чекати від курсу валют в період з 19 по 25 травня.
Чи можливий різкий 'стрибок' долара вгору: яким буде курс валют з 19 травня
Прогноз курсу валют / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • З 19 по 25 травня стрімкі валютні зміни не очікуються
  • Різниця між курсом долара та євро залишиться в межах 6 гривень
  • Коливання цих валют відбуватимуться в межах 41,4-41,8 грн/дол. та 45,5-47 грн/євро

Наступного тижня на валютному ринку особливих змін не станеться, але зміни курсів відбуватимуться щодня – як вгору, так і вниз. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Він наголосив, що наразі відсутні загрози для стрімких валютних змін.

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"Щодо співвідношення курсу євро до долара, то і тут не буде сенсацій: як і минулого тижня основні коливання цих валют відбуватимуться в коридорах 41,4-41,8 грн/дол. та 45,5-47 грн/євро. Тобто різниця між цими двома валютами скоріше за все залишиться в межах 6 гривень", - сказав банкір.

За його словами, на ринку вартість євро залежатиме від світових торгів цієї валюти, натомість курс долара більше залежатиме від планів та дій регулятора з підтримки балансу між попитом і пропозицією.

Лєсовий також поділився основними показниками валютного ринку з 19 по 25 травня:

  • коридори валютних змін: 41,4-41,8 грн/дол. та 45,5-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,4-41,8 грн/дол. та 45,5-47 грн/євро (на готівковому ринку);
  • щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;
  • тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Експерт додав, що попри потужний тиск зовнішніх та воєнних обставин, ситуація на ринку залежатиме переважно від економічних чинників.

"Тому можна очікувати відносну стабільність та прогнозованість курсових змін. Ринок надійно захищений від будь-яких руйнівних небажаних явищ", - підсумував Лєсовий.

Чи можливий різкий 'стрибок' долара вгору: яким буде курс валют з 19 травня
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України оприлюднив прогноз, в якому зазначається, що в Україні курс долара може зрости до 55 гривень за долар.

Економіст Андрій Забловський сказав, що на українському валютному ринку триває штиль. За його прогнозом, курс долара поки що змінюватиметься незначно в межах статистичної похибки або 10-15 копійок.

Водночас, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявив, що у травні гривня може сильно впасти щодо долара та євро.

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Хто такий Тарас Лєсовий?

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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