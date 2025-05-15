Для 4 міст загроза найбільша: з'явився тривожний прогноз щодо бойових дій у травні

Ситуація на фронті у травні може загостритись через плани РФ продовжити наступ на Донеччині, Лиманському та Сіверському напрямку, вказує експерт.

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З'явився тривожний прогноз щодо бойових дій у травні / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Снєгирьов:

РФ націлилась на 4 промислові міста Донеччини

Варто очікувати загострення ситуація на Донецькому напрямку

РФ збільшить ескалацію на фронті у травні

Російські окупаційні війська зосереджуються на наступі в напрямку чотирьох ключових промислових містах Донеччини: Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та передусім Слов’янська. Про це в коментарі Главреду розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов

За його словами, Слов’янськ має особливе стратегічне значення через сусідство з найбільшими в Європі родовищами сланцевого газу. Втрата контролю над цими територіями може унеможливити реалізацію угоди про спільний видобуток надр із США. Якщо ж Збройні сили України збережуть позиції, країна отримає шанс на енергетичну незалежність або принаймні зможе суттєво до неї наблизитися.

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"Не випадково 2014 року Гіркін зі своїми загонами рушив саме на Слов'янськ - щоб заблокувати можливість видобутку сланцевого газу, зокрема, американською компанією Shell. Також невипадково всеукраїнське об'єднання "Свобода" ще у 2012 році - задовго до початку АТО - виступало проти видобутку сланцевого газу в Україні", - сказав він.

Снєгирьов зазначив, що найближчим часом слід очікувати загострення бойових дій саме на Донецькому напрямку. Росія намагатиметься встановити повний контроль над усією територією Донецької області. Окрім цього, тиск посилюватиметься і на Лиманському та Сіверському напрямках — у межах спроб повністю захопити Луганщину, де під контролем України залишаються лише два населені пункти.

"Отже, травень буде відзначений високим рівнем можливої військової ескалації з боку РФ", - наголосив аналітик.

Він також припустив, що якщо упродовж найближчих днів Захід чітко продемонструє серйозність намірів щодо запровадження економічних санкцій, це може викликати певну реакцію з боку Росії. Такий стримувальний фактор може відіграти важливу роль і вплинути на ситуацію перед можливим початком прямих переговорів між Україною та Росією. У такому разі, за його словами, нинішні побоювання можуть виявитися передчасними.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська ведуть наступальні дії по всій лінії фронту.

Як повідомляє CNN, Росія стягує значні сили до передової, готуючись до потенційного нового наступу з метою розширення окупованих територій. Один із американських посадовців зазначив, що російське командування активно акумулює ресурси для подальшого просування, зокрема на сході України.

Речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин додав, що ворог уже фактично розпочав літній наступ.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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