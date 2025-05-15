Скандал на Євробаченні-2025: один з учасників закликає бойкотувати конкурс

Азербайджан закликає бойкотувати Євробачення, оскільки у фінал не вийшла група з Азербайджану.

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Азербайджан не потрапив до фіналу шоу / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

На що образився зірка з Азербайджану

Що він закликав робити та яку назвав причину

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2025 не обходиться без скандалів щороку. Цей рік не став винятком і тепер через його результати бунтує Азербайджан, який не зміг прорватися до фіналу.

Азербайджан на Євробаченні-2025 представив чоловічий гурт Mamagama. Артисти вийшли на сцену в Базелі з піснею Run With U у першому півфіналі під 10 номером.

Азербайджан запально виступив на сцені Євробачення / Фото скріншот YouTube

Це стало приводом для різкої реакції від співака Fahree (Фахрі Ісмаїлова), який представляв Азербайджан торік і також не потрапив до фіналу.

На своїй сторінці в Instagram Фахрі емоційно висловився про результати: "Це вже не конкурс пісні, взагалі не конкурс. Сцена чудова, виконання чудове, шоу чудове. Були і танцюристи, і бек-вокал... Що ще потрібно було, щоб пройти у фінал? Плювати на їхню політику, ставлення і справедливість".

Азербайджан запально виступив на сцені Євробачення / Фото скріншот YouTube

Артист закликав Азербайджан всерйоз задуматися про бойкот "Євробачення" в майбутньому, поставивши під сумнів об'єктивність голосування.

Азербайджан образився на результати конкурсу / Фото Instagram/itsfahree

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Раніше також учасники гурту Ziferblat, який представить цього року Україну на Євробаченні, різко відреагували на запитання журналіста платформи EscYOUnited. Відповідне відео з'явилося в соціальній мережі Х (Twitter - авт.). На відео видно, як представник EscYOUnited запитує у Валентина Лещинського та Федора Ходакова, "чи дає війна Україні переваги" на конкурсі. Артисти жорстко відреагували.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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