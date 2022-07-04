ЗСУ закріплюються на нових рубежах: українська армія просувається на півдні – Гуменюк

ЗСУ просуваються на півдні України / Фото УНІАН

Збройні Сили України на півдні країни просуваються повільно, але впевнено, заявила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"На решті території у нас просуваються наші війська спеціальним способом, повільно, але впевнено, так, як ми і говорили, в рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо", - сказала вона в ході онлайн-брифінгу.

За її словами, ворог не має успіхів у просуванні на суші, тому використовує тактику авіаційних і ракетних ударів.

При цьому начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України прокоментувала інформацію видання The Economist про те, що ЗСУ вже знаходяться в кілометрі від Херсона.

"Ще раз скажу, що просування військ можуть коментувати тільки військові. Будь-які аналітики, депутати, інші політичні і просто активні діячі поки тільки шкодять подібними заявами і проголошенням такої інформації. По-перше, вона не відповідає дійсності, а по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення. Вона шкодить не тільки військовій операції, але і в кінцевому підсумку іміджу тих, хто про це заявляє", - додала Гуменюк.

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Просування ЗСУ на півдні

Раніше повідомлялося про те, що на Херсонському напрямку триває успішна контрнаступальна операція українських сил.

Передові підрозділи ЗСУ знаходяться в кілометрі від перших передмість Херсона. Але бої за місто будуть важкими, повідомляє The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки.

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