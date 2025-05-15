Ціни зросли майже на 10 гривень: в Україні стрімко дорожчає базовий продукт

На початку місяця олія подорожчала на 2%.

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Ціни на олію в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Ціни на соняшникову олію продовжують рости

У травні її ціна зросла до 76,7 гривні

Попит на сировину з боку переробних підприємств активізувався у квітні

В Україні продовжують зростати роздрібні ціни на олію. Активне здорожчання почалося ще на початку року. Про це повідомили аналітики УКАБ.

Зазначається, що ще на початку року пляшка соняшникової олії об’ємом 850 мілілітрів коштувала у середньому 67 гривень, а у травні ціна зросла до 76,7 гривні.

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За словами аналітиків, на початку місяця соняшникова олія подорожчала на 2%.

В УКАБ також додали, що у квітні попит на сировину з боку переробних підприємств активізувався, проте до кінця місяця сировини має бути достатньо для перероблювання, що стабілізує ціни надалі.

"За підсумками квітня, обсяги переробки соняшника в Україні зросли на 7%, порівнюючи з березнем. Це пов'язано з сезонним збільшенням пропозиції сировини та помірним зростанням попиту на соняшникову олію", - йдеться у повідомленні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, на українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту. Основні причини, через які падає ціна на цей овоч, – сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю.

Також в Україні цього тижня було зафіксоване чергове зростання цін на торішні буряки. За словами фермерів, у цьому сегменті збільшилася торговельна активність.

Водночас, економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що є надія на те, що влітку ціна на яйця не зростатиме, тому що буде додаткова пропозиція від домашніх господарств населення.

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