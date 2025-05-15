Чи піде Україна на поступки щодо Криму: Зеленський зробив заяву

Читайте в матеріалі:
- Про що Зеленський готовий говорити з РФ
- Яка позиція України щодо окупованих територій
Україна готова говорити про гуманітарні питання на тимчасово окупованих територіях.Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі.
Лідер держави вкотре підкреслив, що Київ не визнає російську окупацію українських земель.
"Я підтримую територіальну цілісність України. Ми не визнаємо тимчасово окуповані території, не визнаємо російським півострів", — зазначив Зеленський.
Президент також наголосив, що Україна не має права вести переговори про території, оскільки це суперечить Конституції.
"При всіх обговореннях, я це підкреслюю, це моя непохитна позиція, юридично ми не визнаємо всі наші тимчасово окуповані території російськими", — заявив він.
У той же час Зеленський підтвердив, що гуманітарні аспекти залишаються у фокусі уваги української сторони:
"Ми готові обговорювати гуманітарні кризи і все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях", — додав глава держави.
Переговори в Стамбулі - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність української сторони до участі в багатосторонніх переговорах, зокрема із залученням делегацій США, Туреччини та Росії.
Нардеп, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко заявив, що РФ дала сигнал про готовність продовжувати мирні умови у форматі Стамбула-2022. Єдиною метою російської делегації є сформулювати проєкт капітуляції України.
Крім того, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що у Туреччині російська делегація, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб основою переговорів стали Стамбульські угоди початку 2022 року, які містили вимоги Кремля про повну капітуляцію України.
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Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.
Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.
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