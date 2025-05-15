Аліна Гросу поскаржилася на проблеми у шлюбі: "Не розмовляє зі мною"

Гросу від безвиході довелося просити поради у шанувальників.

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Аліна Гросу особисте життя - співачка розповіла, через що свариться з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

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Аліна Гросу зробила рідкісне зізнання про шлюб

Співачка розповіла, що чоловік перестав з нею розмовляти, і назвала причину

Українська співачка Аліна Гросу ще до початку повномасштабної війни в Україні почала зустрічатися з російським актором Романом Полянським. Восени 2022 року пара розійшлася.

Однак з часом почали з'являтися чутки про їхнє возз'єднання, а в березні 2024 року Гросу підтвердила, що вдруге вийшла заміж. Свого чоловіка зірка приховує, проте припускають, що ним став саме Полянський.

відео дня

Про особисте співачка говорить рідко і неохоче, дотримуючись принципу про щастя, яке любить тишу. Проте нещодавно в Аліни стався крик душі.

У своєму блозі в Instagram вона поскаржилася на напад ревнощів у чоловіка, і попросила у підписників поради, як примиритися з коханим. "Чоловік мене приревнував, і тепер не розмовляє зі мною. Що робити в такій ситуації?" - запитала у шанувальників Аліна Гросу.

Аліна Гросу особисте життя - співачка розповіла, через що свариться з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Ймовірно, співачка отримала безліч корисних порад, оскільки пізніше вона знову вийшла на зв'язок і повідомила, що стосунки з чоловіком нормалізувалися: "Золотий чоловік. Сидить, монтує мені відео для виступу. Начиталася ваших порад з приводу примирення. Допомогло. Дякую".

Для Аліни Гросу та її чоловіка все закінчилося хеппі-ендом / instagram.com/alina_grosu

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Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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