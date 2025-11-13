Рус
Вибухнув зарядний пристрій: на Київщині постраждала родина з двома дітьми

Інна Ковенько
13 листопада 2025, 14:29
329
Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки.
На Київщині внаслідок вибуху зарядного пристрою постраждала родина з двома дітьми
На Київщині внаслідок вибуху зарядного пристрою постраждала родина з двома дітьми / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • На Київщині внаслідок вибуху зарядного пристрою виникла пожежа
  • Рятувальники евакуювали з будинку 62 мешканців
  • Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні

У селі Новосілки на Київщині внаслідок вибуху зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми.

Внаслідок вибуху виникла пожежа. Через сильне задимлення під’їзду мешканці багатоповерхівки були заблоковані. Про це повідомили в ДСНС.

відео дня

Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам.

"Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали дотримуватися правил безпеки під час користування альтернативними джерелами електроенергії.

Правила безпеки користування альтернативними джерелами електроенергії

  • Альтернативне опалення

Використовуйте печі, каміни, буржуйки лише в добре провітрюваних приміщеннях і з справним димоходом, не залишайте обігрівальні прилади без нагляду;

  • Приготування їжі

Газові пальники та туристичні плитки використовуйте лише на відкритому повітрі або при відкритих вікнах, тримайте поруч вогнегасник або ємність з водою, не використовуйте бензин чи спирт для розпалювання;

  • Освітлення

Під час користування свічками ставте їх на негорючі поверхні, подалі від штор і меблів;

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, очільник Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися в найближчі кілька тижнів. За його словами, енергетики змушені застосовувати відключення, щоб стабілізувати енергосистему. У найближчі кілька днів ситуація не зміниться.

Нагадаємо, 10 листопада в Міненерго заявили, що найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.

Крім того, Главред розповідав, як "врятувати" холодильник та продукти під час вимкнення світла, адже роблеми з електропостачанням та перепади напруги можуть стати справжнім випробуванням для холодильника.

