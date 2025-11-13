Вибухнув зарядний пристрій: на Київщині постраждала родина з двома дітьми

Коротко:
- На Київщині внаслідок вибуху зарядного пристрою виникла пожежа
- Рятувальники евакуювали з будинку 62 мешканців
- Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні
У селі Новосілки на Київщині внаслідок вибуху зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми.
Внаслідок вибуху виникла пожежа. Через сильне задимлення під’їзду мешканці багатоповерхівки були заблоковані. Про це повідомили в ДСНС.
Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам.
"Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликали дотримуватися правил безпеки під час користування альтернативними джерелами електроенергії.
Правила безпеки користування альтернативними джерелами електроенергії
- Альтернативне опалення
Використовуйте печі, каміни, буржуйки лише в добре провітрюваних приміщеннях і з справним димоходом, не залишайте обігрівальні прилади без нагляду;
- Приготування їжі
Газові пальники та туристичні плитки використовуйте лише на відкритому повітрі або при відкритих вікнах, тримайте поруч вогнегасник або ємність з водою, не використовуйте бензин чи спирт для розпалювання;
- Освітлення
Під час користування свічками ставте їх на негорючі поверхні, подалі від штор і меблів;
Відключення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, очільник Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися в найближчі кілька тижнів. За його словами, енергетики змушені застосовувати відключення, щоб стабілізувати енергосистему. У найближчі кілька днів ситуація не зміниться.
Нагадаємо, 10 листопада в Міненерго заявили, що найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.
Крім того, Главред розповідав, як "врятувати" холодильник та продукти під час вимкнення світла, адже роблеми з електропостачанням та перепади напруги можуть стати справжнім випробуванням для холодильника.
